Diego Llorente reflexiona antes del Betis-Real Madrid: "Siempre miramos lo que nos falta y no lo que tenemos"

Uno de los jugadores importantes en el vestuario del Real Betis Balompié es Diego Llorente. A sus 33 años encara una nueva temporada importante como verdiblanco en el regreso del club heliopolitano a la Champions League 21 años después. Sin minutos frente a Real Sociedad y Levante, en el descalabro de la jornada pasada, sí fue titular rayando a gran nivel en el triunfo en Valencia por la mínima. Esta noche puede tener una nueva oportunidad frente al Real Madrid, club en el que se formó.

En una reciente entrevista en El Mundo, el madrileño, que debutó a las órdenes de José Mourinho, confesaba que es un entrenador con el que "veis lo que él quiere que veáis, pero hay detalles con los que siempre protege al grupo y al club que marcan la diferencia".

Debut con el Real Madrid con Mourinho de entrenador: "Recuerdo que estaba previsto que debutara en el partido anterior contra el Espanyol y expulsaron a Adán. Tuvo que entrar Casillas, el partido se complicó y no jugué. Y luego al día siguiente en el entrenamiento me estuvo explicando que no me había podido poner. Me sorprendió porque yo era joven y daba por hecho que no me tenía que dar ninguna explicación. En esos detalles es único. Hay muchas cosas de puertas para adentro que ni el aficionado ni el periodista ve. Veis lo que él quiere que veáis, pero hay detalles con los que siempre protege al grupo y al club que marcan la diferencia. Lo vi también cuando coincidí con él en la Roma. Si alguien tiene que salir mal parado en las críticas, prefiere ser él".

Coincidió en la AS Roma con Mourinho: "Sí. Puedo decir que es un entrenador que sabe lo que quiere. Que protege pero también es crítico y exigente. Yo solo tengo palabras de agradecimiento".

Diego Llorente, en un entrenamiento con el Betis / Real Betis Balompié

Jugar Champions con el Betis con 33 años: "Es verdad que en vacaciones te paras a hacer alguna reflexión, echo la vista atrás y me siento muy afortunado por la vida que tengo, muy agradecido. Vengo de una familia muy humilde y mis padres han trabajado en puestos muy normales. Mi padre, cuando me llevaba a la ciudad deportiva del Madrid, se levantaba a las cinco de la mañana para ir a trabajar y por la tarde me llevaba. Le doy mucho valor a eso. Que parece que estamos en una sociedad en la que siempre miramos lo que nos falta y no lo que tenemos. He sido un afortunado y me doy cuenta. Con 21 años creo que no era consciente".

Rotación de Pellegrini entre Bartra y Llorente: "A mí no me gusta perder ni cuando juego con mi hija (risas). Desde que entré en la cantera del Madrid con siete años me inculcaron el ser competitivo siempre, a pesar del resultado. Cuando el míster decide que juegue Bartra, pues contento no estoy. Pero intento focalizar esa energía en el próximo entrenamiento porque el beneficiado de la competitividad es el equipo".

Lesión importante en la temporada 2024/25: "No poder estar en la final de la Conference en 2025 fue una pena, pero fue un año de resiliencia y de batir obstáculos. Cuando vienes de una lesión así de gorda, poder jugar luego 30 partidos y aportar fue muy importante para mí".

Naturalidad en el día a día: "Yo lo vivo con mucha naturalidad. Me suelen parar por la calle, pero con educación y es algo que tenemos que aceptar. Voy al cine, al parque con mi hija... Antony o Isco lo tienen más difícil, se monta un follón cada vez que los ven".

Diego Llorente, en un entrenamiento con el Betis en la CD Luis del Sol / Real Betis Balompié

Así ve Llorente el problema del mercado con la Premier League

Análisis del mercado de fichajes: "Para mí es un problema de raíz. La Premier nos lleva años de ventaja en cuanto a derechos televisivos y su fair play financiero no tiene nada que ver con el nuestro. Tienen grupos y empresarios muy poderosos detrás de cada equipo que son los que avalan los balances. Aquí hay un control muy férreo. Por eso se gastan burradas y aquí nos cuesta mucho. Es una desventaja competitiva brutal. Se debería ser un poco más flexible con las normas para poder competir con la Premier, pero hay cifras que son una locura allí. El Everton tenía 300 millones de deuda y es viable porque un empresario o un fondo pone el dinero. Aquí no. Deberíamos ceder un poco entre todas las partes para resolverlo. Aquí es una pena porque muchos equipos tienen intereses contrapuestos, no remamos todos a una. La solución no es que la Liga iguale ese sistema de la Premier que va a pérdidas. No es un modelo sano ni viable, pero creo que el control de la Liga es demasiado férreo. Hay que buscar un punto intermedio".