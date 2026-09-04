Las notas de los jugadores del Betis ante el Real Madrid: Parrott asesta el golpe y Valles guarda los tres puntos

El Real Betis Balompié volvió a ganar. Lo hizo tumbando a todo un Real Madrid con un gol de Troy Parrott en el 81' y con un Álvaro Valles inconmensurable que detuvo todo lo que le llegó y frenó a Mbappé desde los once metros en el descuento

Las notas de los jugadores del Betis

(10) Manuel Pellegrini: el doble pivote le da la razón e igual no puede utilizarlo todo lo que quisiera por no reforzarle la posición. El Betis se asentó en el partido, fue sólido, compitió y dio un gran nivel. Victoria importante para rehacerse de Orriols antes de la Champions. Un entrenador élite que entendió que tenía que poblar el centro del campo con cuatro medios y al que los minutos en el campo le dieron la razón. Viene la Champions, la competición más bonita del mundo y la que va a jugar el Betis gracias a su buen hacer. Ojalá le quedaran otros siete años en el Betis.

Kylian Mbappe of Real Madrid CF shoots during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and Real Madrid at La Cartuja stadium on September 4, 2026, in Sevilla, Spain. AFP7 04/09/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Betis v Real Madrid - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Titulares

(10) Álvaro Valles: seis paradas, 2,67 goles esperados evitados y un penalti detenido en el descuento a Mbappé. Matrícula de honor.

(9) Héctor Bellerín: muy inteligente en varias jugadas ante Vinícius, que constantemente buscaba dejar atrás la pierna para provocar penalti. Qué gran partido secando al brasileño del Real Madrid. Aplicación defensiva de alto nivel.

(8) Diego Llorente: muy atento en balones sueltos en área, anticipándose a robar en la medular con la defensa adelantada. Sustituido al filo del descanso por conmoción cerebral.

(8) Natan: providencial salvando ante Mbappé con todo a favor. Atento en tareas defensivas y ganando los duelos aéreos. Despejó todo lo que llegó.

(8) Fran García: todavía sigue subiendo el carril zurdo por La Cartuja y recuperando una y otra vez el balón. Qué lateral, qué aceleración tiene para poder combinar con él cuando la posesión ahoga.

(9) Facundo Bernal: providencial a la hora de robar, móvil por todo el campo auxiliando a sus compañeros y ofreciendo siempre una salida. Sin complicaciones con balón. Inmaculado en tareas defensivas.

(9) Marc Roca: decían que se estorbaba con otro pivote, y lo que pasa es que la sucesión de partidos mejora el entendimiento. No comenzó brillante, pero acabó por todo lo alto, siendo el mejor del mediocampo, ganando disputas, demostrando que ese trabajo físico del verano da sus frutos y que a buen nivel es un gran futbolista.

(7) Antony: sin estar brillante de cara a portería, fue el que más intimidó a Courtois con tiros desde fuera. Tras una acción de mucho nivel pudo terminar disparando, pero eligió ceder a Cucho.

(7) Isco Alarcón: clarividente con balón y determinante a la hora de moverse y ocupar espacios, pero por momentos el alto ritmo del duelo lo superó. Poco a poco irá sintiéndose mejor en el verde, pero que pueda jugar ante su exequipo y hacerlo a buen nivel es una gran señal.

(9) Pablo Fornals: lo buscan por La Cartuja, no sólo por correr, trabajar y ser el más sacrificado, sino por adaptarse a cualquier posición, por demostrar que su fútbol está más allá de una demarcación y que su polivalencia nace por su inteligencia táctica. El alma del Betis.

(6) Cucho Hernández: muy alejado del área, incómodo por momentos y sin esa lectura táctica tan brillante que le caracteriza en su juego. Hay que decir que hoy su rol no era fácil con Konaté y Huijsen a gran nivel. La tuvo tras una genialidad de Antony y se fue cruzada.

Suplentes

(9) Marc Bartra: entró concentrado evitando al minuto un claro remate de Mbappé lanzándose en plancha para despejar de cabeza. Acto seguido salvó bajo palos de nuevo al francés y en la segunda parte se multiplicó una y otra vez para ser el mejor escudero de Natan.

(6) Álvaro Fidalgo: no paró de correr y de ofrecerse, de pedirla y desahogar el juego como interior izquierdo.

(6) Nelson Deossa: un remate suyo de cabeza muy certero provocó el gol de Parrott. Por fin muestra detalles de lo que es capaz.

(9) Troy Parrott: no le sonrió la suerte en las visitas a Valencia de cara al gol, pero sí ante el Real Madrid. Ya llevaba un par de buenas acciones fuera del área, ganando cuerpeos y aportando mucho criterio al juego, pero se redimió de verdad aprovechando un rechace de Courtois para darle los tres puntos al Betis. Qué buena pinta tiene el irlandés y qué arrojo a la hora de ir a cualquier balón dividido.

(5) Rodrigo Riquelme: de muy menos a algo mejor. Entró revolucionado, errando en decisiones sencillas, renunciando a algún golpeo fácil para entregar sin ventaja, pero con el marcador a favor se arremangó como todos para echar una mano y mantener el balón en la medida de lo posible.