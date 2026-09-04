El Betis de Pellegrini busca que el fútbol vuelva a hablar ante el Real Madrid tras el cierre de mercado y la llegada de Ceballos

El mercado terminó, las explicaciones se fueron agotando y al Real Betis Balompié le llega ya el momento de responder donde verdaderamente puede cambiar el estado de ánimo de una afición, sobre el césped. Apenas tres días después de un cierre que dejó la alegría del regreso de Dani Ceballos mezclada con demasiados interrogantes y sólo seis después del severo 5-2 encajado frente al Levante, el Real Madrid se presenta este viernes en La Cartuja para exigirle al equipo de Manuel Pellegrini una reacción inmediata.

No desaparecerá de repente el poso amargo del 1 de septiembre. El Ingeniero tampoco hizo el menor esfuerzo por esconderlo en la víspera. "La plantilla está cerrada, es lo que hay, no cambio mi opinión", sostuvo después de reclamar durante semanas un mediocentro defensivo posicional que finalmente no llegó. El Betis tiene talento, alternativas y una nómina importante de futbolistas, pero también una composición imperfecta para una temporada que dentro de apenas unos días añadirá la Champions League a la ecuación. Todo eso seguirá ahí cuando termine el partido. La diferencia es que, cuando la pelota empieza a rodar en el verde, pocas cosas tienen tanta capacidad para alterar el relato como noventa minutos de balompié.

Entrenamiento previo del Betis al Real Madrid en La Cartuja sin Abde / Álex Mérida

El Real Madrid, un gran rival para abrir septiembre y avisar de la dureza de la Champions

Enfrente no aparece el adversario más indulgente para intentarlo. El Real Madrid de José Mourinho ha comenzado LaLiga EA Sports con pleno de victorias y aterriza en Sevilla como uno de los grandes equipos de este inicio de temporada. Pellegrini lo resumió sin artificios al advertir de que será "un partido muy difícil" ante un rival reforzado que obligará a los verdiblancos a completar una actuación de enorme nivel y rigor defensivo para tener opciones de puntuar.

La necesidad bética tampoco nace exclusivamente de la entidad del conjunto blanco. El descalabro en Orriols confiere mayor importancia al duelo nocturno en La Cartuja, especialmente antes de que el calendario comience a estrecharse hasta casi no dejar espacio para corregir sobre la marcha, sin apenas entrenamientos entre un choque y otro. El martes llegará el esperado regreso a la Champions en Lille y después Villarreal, Getafe y Deportivo serán los tres encuentros finales antes del primer gran parón internacional.

Alineación del Real Betis Balompié

Pellegrini apuesta por un Betis de garantías

Manuel Pellegrini tendrá que reconstruir al equipo con varias ausencias. Aitor Ruibal y Diego Conde continúan lesionados, mientras que Giovani Lo Celso y Abde tampoco entran en la convocatoria. Dani Ceballos será la quinta ausencia importante. El gran fichaje del final del verano apenas suma dos entrenamientos después de meses de entrenamiento individual tras rescindir con el Madrid. Sí estará Antony, recuperado del cuadro viral sufrido a comienzos de semana, y también vuelve a una lista Morante después de su importante lesión de rodilla.

Todo conduce a un Betis reconocible. Álvaro Valles apunta a mantenerse bajo palos con Bellerín y Fran García en los laterales y dos futbolistas entre Bartra, Diego Llorente y Natan ocupando el eje de la defensa. Por delante aparece una de las decisiones principales de Pellegrini. Facundo Bernal y Marc Roca ofrecen la pareja de mayor contención disponible ante un Madrid fuerte en la transición ofensiva.

Sin Abde, Roro Riquelme gana opciones para mantenerse en el costado izquierdo, con Antony como referencia desde la derecha y Pablo Fornals con libertad para aparecer por dentro. Isco representa además una pieza de enorme calibre para modificar el encuentro desde el banquillo. Arriba, Cucho Hernández parte con ventaja sobre Troy Parrott para encabezar el ataque.

José Mourinho habla con Manuel Pellegrini durante el partido de la Europa League entre el Betis y el AS Roma, disputado en el estadio Benito Villamarín / Julio Muñoz / EFE

El partido dejará también el reencuentro entre dos entrenadores que acumulan décadas de fútbol y algún viejo desencuentro ya sepultado. Mourinho sorprendió en la previa con una extensa rectificación pública sobre Pellegrini, reconociendo que "en el pasado hay palabras que uno dice y se siente un idiota, pero es un gran entrenador y un ejemplo como persona". El Ingeniero correspondió rebajando definitivamente cualquier controversia y asegurando que mantiene "una buena opinión" sobre el técnico luso.

El Betis llega herido y tocado por lo sucedido contra el Levante y la planificación de la dirección deportiva seguirá siendo discutible el sábado por esa indudable, necesaria y capital falta del pivote, y por la falta de decisión en las salidas. La campaña será larga y traerá días felices y tristes, vaivenes deportivos normales en cualquier año. Al Betis de Pellegrini le toca centrarse en lo que mejor sabe hacer, competir dentro de las líneas de cal, donde sólo habrá fútbol y hablarán los jugadores y lo que hagan con y sin balón. Y el Betis tiene que reencontrarse con todo ello.