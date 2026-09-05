Marc Bartra, y su colocación en el penalti de Mbappé: "He intentado aguantar el timing justo para cuando le pegara pisar el área"

Uno de los jugadores que rayó a un gran nivel durante el Real Betis Balompié - Real Madrid fue Marc Bartra. El catalán entró sustituyendo a Diego Llorente antes del descanso y justo al ingresar evitó un claro remate de Mbappé lanzándose en plancha para despejar de cabeza. Acto seguido salvó bajo palos de nuevo al francés y en la segunda parte se multiplicó una y otra vez para ser el mejor escudero de Natan y ayudar a Álvaro Valles también a parar la ofensiva de los de José Mourinho.

Al término del encuentro, el capitán verdiblanco pasó por zona mixta para hacer balance del triunfo bético: "Es una victoria épica también, en el sentido de que ha sido el último momento de parar el penalti y luego sacarla, de defender ocasiones de ellos que han tenido. Yo creo que es para estar contentos y sobre todo también para saber que el camino es este, que no hay partido que no podamos bajar la guardia, que hay que estar con esta intensidad cuando no tenemos el balón".

Partido muy complicado saliendo antes del descanso: "Es verdad que cuando el Madrid va por oleadas y cuando aprieta, aprieta y encima me ha tocado justo cuando estaban achuchando muchísimo y digo, verás tú ahora aquí sin calentar, sin activar nada, con los delanteros que tienen. Pero es verdad que bueno, creo que sacar una con el pecho ahí en la línea de gol a Kylian y eso me ha dado bastante confianza para conectarme enseguida y salir concentrado porque al final, estar ahí y estar atento para poder defender lo mejor posible".

Colocación en el penalti a Mbappé: "Sí, bueno, yo intento siempre, incluso también al ataque, aguantar hasta que la pega para ya intentar llegar el primero. Al final creo que todo se decide por detalles. Es verdad que igual si hubiera tardado un medio segundo más tarde en chutar, igual me hubiera pillado dentro pero he intentado aguantar el timing justo para cuando la pegara pisar esa área. Así que me ha salido bien y bueno, de hoy gracias a Dios".

Troy Parrott celebra su gol con Marc Bartra durante el Betis-Real Madrid de la jornada 4 de Liga en La Cartuja / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Bartra: "Hemos mostrado que lo de Levante ha sido un accidente y que tenemos que estar muy intensos sin balón"

Triunfo importante: "El otro día lo dije, que ya habíamos hecho partido muy buenos, que ojalá hubiera sido un accidente lo del Levante y lo hemos mostrado de que nos hemos dado cuenta de que hay que ser muy intensos sin balón, de que cuando vayamos a presionar hay que ser intensos y no estar en un bloque bien compacto porque si no, cuando vamos arriba sin intensidad, luego todo va para atrás. Toda la mierda va para atrás y es cuando nos generan, nos empiezan a meter ocasiones, sea el equipo que sea y hoy se ha visto cómo hemos estado con esa intensidad que requiere sin balón. Hoy día en la Liga cualquier equipo te puede hacer daño y hoy una vez más lo hemos vuelto a demostrar de que siendo una familia se defiende mucho mejor y luego siempre alguna tenemos".

Polémica arbitral: "Bueno, yo creo que el VAR está para eso y para demostrar que es fuera de juego y luego también para demostrar que cuando entro se la quito de manera limpia y que lo sigue válido. Quizás años anteriores estaríamos hablándolo mucho más pero hoy con imágenes hoy en día pues hay que aceptarlo y punto. Al final yo creo que el Madrid ha hecho un gran partido, yo creo que ha hecho un gran partido, pero el Betis también y la cara nos la ha dado a nosotros y nos hemos llevado una victoria. Además creo que son cinco años sin ganar aquí, en nuestro campo, y yo creo que nada es cosa de vida.

Documental y forma de ser de Mourinho: "Bueno, a ver, me vi su documental y veo que a veces le gusta desviar la atención hablando de otras cosas y yo creo que estaría bien que al final es un grandísimo entrenador y yo prefiero hablar del Betis y de nuestra victoria más que hablar de otras cosas. Y al final todo mi respeto porque es un entrenador buenísimo"