Real Betis Balompié
Diego Llorente sufre una fractura en los huesos propios de la nariz y es duda para el Lille-Betis
El defensa verdiblanco sufre una fractura de los huesos propios de la nariz con desviación del tabique nasal, pero no requerirá intervención quirúrgica
El Real Betis Balompié salió del encuentro de este viernes ante el Real Madrid con la preocupación por el estado físico de Diego Llorente, obligado a abandonar el terreno de juego durante la primera mitad después de sufrir un fuerte golpe en la cara en un choque fortuito con su compañero Marc Roca. El central no pudo continuar y Marc Bartra tuvo que ocupar su lugar, aunque las noticias conocidas este sábado son positivas dentro de la aparatosidad de una lesión que condicionará sus próximos días.
Según ha informado el propio Betis, las pruebas realizadas a Llorente han confirmado que el defensa sufrió una fractura de los huesos propios de la nariz con desviación del tabique nasal. La lesión pudo ser tratada inmediatamente después del encuentro, ya que la desviación fue reducida en la sala médica del estadio antes de que el futbolista abandonase las instalaciones.
Descartado el paso por quirófano de Llorente: duda para el Lille-Betis
Llorente ha pasado este sábado una nueva revisión con el especialista en otorrinolaringología para conocer con mayor precisión el alcance de la fractura. Tras esta exploración, se ha descartado que tenga que pasar por quirófano, por lo que el central podrá continuar trabajando junto al resto de sus compañeros con la ayuda de una protección específica.
El futbolista entrenará y jugará a partir de ahora con una máscara protectora para evitar cualquier nuevo impacto en la zona afectada mientras avanza la recuperación. El Betis ya le ha tomado las medidas necesarias para fabricar una máscara personalizada, aunque, hasta que esté disponible, el central comenzará a probarse con un modelo estándar.
Precisamente, su adaptación a esta protección será la que termine determinando su presencia en el próximo compromiso europeo. Que Diego Llorente viaje o no a Lille dependerá de las sensaciones que tenga con la máscara durante los próximos entrenamientos. La expedición verdiblanca tiene previsto desplazarse a Francia el lunes 7 de septiembre, un día antes de enfrentarse al Lille en el primer encuentro del Betis en esta edición de la UEFA Champions League.
Por tanto, la fractura no obliga al central a detener su actividad ni a someterse a una intervención, pero sí mantiene abierta la incógnita sobre su presencia en Francia. Las próximas sesiones y, sobre todo, su comodidad con la máscara marcarán la decisión definitiva antes de que Pellegrini confeccione la expedición que viajará a Lille.
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