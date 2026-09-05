Pellegrini responde a Mourinho: "Salimos a ganar desde el primer minuto, nosotros concretamos la que tuvimos y ellos no"

El Real Betis Balompié venció al Real Madrid con un solitario gol de Troy Parrott tras aprovechar un rechace de Courtois a un remate de cabeza de Deossa. En el tramo final, Valles salvó los tres puntos deteniendo un penalti a Mbappé.

Manuel Pellegrini, al término del encuentro, habló en rueda de prensa y dio su análisis del encuentro y valoró las actuaciones individuales de varios de sus jugadores antes de la llegada de la Champions League.

Balance del triunfo: "El equipo salió a ganar desde el primer minuto ante un gran rival. Por supuesto que es difícil. El segundo tiempo tuvimos más el balón, ellos llegaron a balón parado que salvó Álvaro Valles. Pero el gol lo hicimos nosotros. Quizás el empate pudo ser justo, pero nosotros marcamos la que tuvimos y ellos no".

Responde a Mourinho tras decir que el Betis salió a empatar: "No hago el mismo análisis porque salimos a ganar desde el primer minuto ante un gran rival. En términos generales tuvimos un rato cada uno y en el segundo creo, incluso, que tuvimos más balón y en campo contrario, ellos amenazaron a balón parado. Valles hizo tres paradas muy buenas pero el gol lo hicimos nosotros. Si empatan puede ser un resultado justo, pero también pasa muchas veces en el fútbol. Nosotros concretamos la que tuvimos y ellos, no"

Semana complicada tras perder ante el Levante: "Transmití lo mismo que en estos últimos siete años. El fútbol da 24 horas para disfrutar los triunfos y sufrir las derrotas. Hay que entender lo que pasó con el Levante, hacer una buena autocrítica y a las 24 horas estar convencidos de lo que se hace".

Pellegrini: "La ambición te mantiene siempre igual pese a los traspiés, que es difícil que tengamos dos seguidos"

El Betis se levanta tras perder ante el Levante: "En el fútbol hay 24 horas para celebrar un triunfo y 24 horas para lamentar una derrota. Hay que saber revisar los hechos y hacer una buena autocrítica tanto cuando se gana como se pierde. Estaba convencido de lo que iba a ser por lo visto en estos siete años. Sabemos la mentalidad que hemos inculcado en este equipo. Hay que saber que el fútbol cambia por hechos puntuales, pero el convencimiento y la exigencia individual no cambian. Este equipo ha demostrado muchas veces que podemos tener hasta dos traspiés seguidos, pero si los tenemos, sabemos levantarnos. Valles ha hecho un partido soberbio. Estaba convencido de que íbamos a reaccionar porque llevo siete años viéndolo. Ni nos agrandamos por las victorias ni nos hacemos el hara-kiri por las derrotas. La ambición te mantiene siempre igual pese a los traspiés, que es difícil que tengamos dos seguidos".

Influencia de los cambios en el resultado: "Uno puede creer que los cambios son buenos dependiendo de cómo entren los jugadores, los rendimientos individuales marcan la efectividad. Las ocasiones más claras de ellos fueron a balón parado. Habían 36 grados de calor y se sentía el esfuerzo, la renovación en el medio del campo fue buena, pero los cambios se ejecutan en base a lo que uno ve y son los rendimientos de los jugadores los que marcan la diferencia".

Déficit en balón parado defensivo: "Sin dudas que el Madrid tiene gente poderosa en el juego aéreo. Habría que revisar el partido. Las dos mejores paradas de Valles fueron a balón parado, nuestro gol llegó también a balón parado. Son muchos factores pero sin duda que la envergadura es un detalle importante".

No quiere mirar al árbitro: "No creo que haya habido influencia arbitral, no creo que haya habido hechos decisivos para el resultado. Ganamos porque marcamos una ocasión y ellos no lo hicieron".