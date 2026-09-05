Valles explica cómo desconcentró a Mbappé antes de pararle el penalti: "Le dije que suerte"

El gran protagonista del triunfo del Real Betis Balompié al Real Madrid fue Álvaro Valles. El meta de La Rinconada se erigió como el héroe en el tramo final tras cuajar durante todo el encuentro hasta seis paradas. Si Troy Parrott dio su primer picotazo estando en el sitio en el que un delantero siempre ha de estar, el portero verdiblanco fue providencial para mantener los puntos con el penalti parado a Mbappé en el tiempo de descuento.

Al término del encuentro, Valles compareció a pie de campo para los micrófonos de Movistar+ explicando la conversación con el delantero francés antes de lanzar penalti con la idea de ganarle la batalla mental: "Nada, le dije que suerte, que un penalti en el último minuto, que vaya suerte, para intentar desconcentrarlo un poco, y ha salido bien".

Una parada que vale tres puntos para el @RealBetis.



🧤 Álvaro Valles le detiene el penalti a Kylian Mbappé en el minuto 92. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/mHmj3Tzz4T — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 4, 2026 Álvaro Valles detiene el penalti a Kylian Mbappé durante el partido entre el Real Betis Balompié y el Real Madrid. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Valles, sobre la no expulsión a Güler: "Es una falta clara que corta una contra y el árbitro ha decidido que no era suficiente para expulsarlo"

Posible expulsión de Arda Güler: "Bueno, al final creo que es una falta clara que corta una contra del equipo. El árbitro ha decidido que no era lo suficiente para expulsarlo y nosotros hemos ido jugando después de esa acción. Al final el árbitro es el que decide y nosotros tenemos que seguir a nuestro lado y no descentrarnos con ninguna decisión árbitral".

Conversación con Mbappé y celebración tras parar el penalti: "No, nada. Al principio del penalti yo intento descentrarlo un poco, hablando y demás, con todo el máximo respeto. Después, con la euforia de querer salir con la grada, él estaba delante mía y un compañero se montó encima mía y me chocó un poco con él. Lo sentía que no era con él y que era por la grada. Me ha dicho que no pasaba nada".

Álvaro Valles celebra el penalti parado a Kylian Mbappé durante el Betis-Real Madrid en La Cartuja / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Un gran partido individual: "Bueno, sí, puede ser de los mejores partidos. Al final trabajamos para esto, para intentar darle el máximo nivel al equipo e intentar mantener la portería a cero los máximos partidos posibles. Para eso trabajo día a día y espero que sea mucho más".

Decisiones controvertidas a favor del Betis: "Sí, bueno, para eso está el sistema del videoarbitraje. El gol de ellos, si es fuera juego, no hay otra. Y el penalti, la verdad que bastante tengo que con pararlo. No veo si se mete antes o después mi compañero. Si el árbitro y el árbitro de VAR han decidido que no, que era legal, pues para adelante. Hay veces que se equivocan a favor y otras veces que se equivocan en contra".

Álvaro Valles se abraza con Toni Doblas al término del Betis-Real Madrid de la jornada 4 de Liga en La Cartuja / José Manuel Vidal / EFE

Lanzamiento de Mbappé, estudiado: "Bueno, lo tenemos estudiado con Toni (Doblas). Los dos últimos la había tirado al otro lado. Yo intento aguantarle lo máximo posible porque es verdad que él espera hasta el final el movimiento del portero y tenía decidido ese lado. Por suerte he podido pararlo y lo ha tirado allí. Muy contento".

Mejor día como portero del Betis desde su vuelta: "Sí, es de mis mejores días junto a la clasificación a la Champions, que fue un día muy ilusionante. Al final, lo que te digo, es mi trabajo, es lo que tengo que hacer. Es para lo que trabajo día a día e intento estar siempre al 100%, hay días que saldrán peores, días que saldrán mejores. Pero es verdad que este tipo de partidos te ayudan personalmente a seguir creciendo como jugador y a seguir reforzándome mentalmente y personalmente".

Ovación final en La Cartuja: "Sí, sabíamos que cuando nos hemos puesto por delante del marcador ellos iban a volcar mucho más al ataque. Todos sabemos del potencial que tiene el Madrid, de la calidad que tiene. En las pequeñas decisiones nos ha salido cara hoy y podemos disfrutar de esta victoria junto a nuestra afición y nuestra familia".

Dedicatoria del triunfo: "Sobre todo a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, que son los que sufren conmigo día a día, los que están ahí siempre. Me dan fuerzas para ser positivo, me dan fuerza cuando las cosas no van del todo bien y son mi apoyo diario".