El bonito gesto del Betis con Jesús, un niño con osteosarcoma que cumple su sueño de conocer al equipo

Hay partidos que se ganan sin necesidad de que el balón esté sobre el terreno de juego. El Real Betis ha vuelto a protagonizar una de esas historias que trascienden lo deportivo al invitar a Jesús, un niño que se recupera de un osteosarcoma, a cumplir uno de sus grandes sueños: vivir un partido del Betis y conocer a los jugadores del equipo verdiblanco.

El propio club ha querido compartir este domingo la historia de Jesús a través de sus redes sociales. Una jornada diferente, llena de sonrisas y emoción, en la que el pequeño ha podido dejar por un rato a un lado hospitales y tratamientos para disfrutar de aquello que tanta ilusión le hacía y, además, ver ganar a su equipo frente al Real Madrid.

Un sueño verdiblanco cumplido

La visita le permitió estar cerca de los jugadores a los que normalmente ve desde la tele y vivir desde dentro el universo del equipo del que es fan. El encuentro se convirtió así en uno de esos recuerdos que difícilmente se olvidan. En el estadio pudo saludar a Isco, conseguir la camiseta de Bartra y llevarse una bandera del equipo firmada por los jugadores.

Jesús atraviesa un proceso de recuperación después de haber padecido un osteosarcoma, un tipo de cáncer que afecta a los huesos y que aparece principalmente durante la infancia y la adolescencia. Fue justamente jugando al fútbol cuando Jesús tuvo una caída que derivó en el diagnóstico de su enfermedad.

Pero durante unas horas, ese recuerdo ha quedado en un segundo plano y en las imágenes difundidas por el Betis lo que se puede ver es, sobre todo, la felicidad de un niño que está cumpliendo un sueño.

El equipo verdiblanco, a través de su fundación, ha querido acompañarlo durante este proceso con un gesto que puede parecer sencillo pero capaz de convertir un día cualquiera en una jornada completamente diferente. La cercanía de los futbolistas y la posibilidad de conocer personalmente a sus ídolos han regalado a Jesús una experiencia que se llevará consigo mientras continúa avanzando en su recuperación.

El lado más humano del Betis

No se trata de un gesto aislado. La Fundación Real Betis Balompié mantiene desde hace tiempo iniciativas destinadas a acercar el club a niños y jóvenes que atraviesan enfermedades o situaciones especialmente complicadas.

Durante la última temporada, la entidad verdiblanca ha colaborado además con la Fundación Pequeño Deseo, organización dedicada a hacer realidad los deseos de niños y adolescentes con enfermedades graves y tratamientos complejos, con el objetivo de proporcionarles momentos de ilusión y bienestar emocional.

Uno de los actos solidarios más reconocidos del club verdiblanco es la lluvia de peluches que casa navidad se celebra y que se destinan a niños desfavorecidos / JULIO MUÑOZ / EFE

Gracias a esa colaboración, diferentes pequeños aficionados han podido conocer a futbolistas, asistir a partidos o acercarse por primera vez al equipo que siguen desde casa. Experiencias que duran unas horas, pero cuyo recuerdo puede acompañarlos durante mucho más tiempo.

Ahora ha sido el día de Jesús. Entre fútbol, ilusión y muchas sonrisas, el pequeño ha podido cumplir uno de esos deseos que llevaba tiempo esperando. Una buena noticia en verdiblanco y, sobre todo, un día para recordar mientras continúa su recuperación.