LOSC Lille - Real Betis Balompié: horario y dónde ver por televisión el estreno en Champions League del conjunto de Manuel Pellegrini

El martes 8 de septiembre habrán transcurrido 7.581 días desde el 6 de diciembre de 2005, 20 años, 9 meses y 2 días. Ese es el largo tiempo entre el último partido de UEFA Champions League del Real Betis Balompié ante el Anderlecht en el Benito Villamarín y el que disputará en dos días ante el LOSC Lille. La máxima competición continental europea ha vuelto para el conjunto de Manuel Pellegrini, y se presenta justo tras vencer de forma épica al Real Madrid en La Cartuja.

Ha conseguido levantarse el equipo verdiblanco tras el varapalo contra el Levante ganando al equipo de José Mourinho con un gol de Troy Parrott, sumando nueve de doce puntos posibles en el campeonato. Y con ese contexto, la Champions está de vuelta.

Giovani Lo Celso entrena con normalidad en la previa del Betis-Real Madrid / Álex Mérida

Ceballos y Lo Celso, posibles altas; Llorente, la gran duda de la convocatoria

El primer partido lleva al Betis hasta Lille, al norte de Francia y muy cerca de la frontera con Bélgica. Para el duelo en la capital de Alta Francia se llevará Manuel Pellegrini a todos los jugadores que tenga disponibles en una lista en la que podría haber novedades positivas con la inclusión de Dani Ceballos o Giovani Lo Celso.

El utrerano ya expresó en Movistar+ en la previa ante el Madrid que había hablado con Pellegrini: "Ya lo hemos hablado con el míster, esperemos ir, va a depender de las sensaciones que vayamos teniendo día a día en los entrenamientos. Yo espero estar disponible para el martes. Estamos apurando para llegar al martes el partido del Champions". La situación con el rosarino dependerá también de cómo se encuentre desde que dijera el Ingeniero hace unos días que le quedaba un tiempo para reaparecer.

En el apartado de bajas, la principal duda es Diego Llorente, que tuvo que ser sustituido en la primera parte del pasado viernes tras un choque con Marc Roca. Sufrió una fractura de los huesos propios de la nariz con desviación de tabique, que se le pudo reducir en la sala médica del estadio al término del choque con el Madrid. En la revisión que ha tenido con el otorrino se ha descartado que tenga que pasar por quirófano. El madrileño entrenará estos días jugará a partir de ahora con una máscara, por lo que el hecho de que viaje o no a Lille dependerá de cómo se adapte a ella.

Los jugadores del Betis celebran la victoria al finalizar el partido de la cuarta jornada de LaLiga que Real Betis y Real Madrid disputaron este viernes en el estadio de La Cartuja / José Manuel Vidal / EFE

Horario del partido LOSC Lille - Real Betis Balompié

El partido entre el LOSC Lille de Davide Ancelotti y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a la jornada 1 de la UEFA Champions League, se disputará este martes 8 de septiembre a partir de las 21:00 en el Estadio Pierre-Mauroy.

Dónde ver por televisión el LOSC Lille - Real Betis Balompié

El encuentro entre el LOSC Lille de Davide Ancelotti y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a la jornada 1 de la UEFA Champions League, será retransmitido por Movistar Liga de Campeones 3 (dial 62 en Movistar y 118 en Orange), Movistar Liga de Campeones 4, Multichampions, (dial 180 en Movistar y 119 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.