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Real Betis Balompié

Alineación probable del Betis ante el Lille: la Champions exige profundidad de plantilla

Dani Ceballos y Giovani Lo Celso se cuelan en la lista de citados para el regreso a la Champions League 21 años después

Marc Bartra recibe instrucciónes de Manuel Pellegrini durante el tiempo de hidratación en el partido de la cuarta jornada de LaLiga que Real Betis y Real Madrid disputan este viernes en el estadio de La Cartuja

Marc Bartra recibe instrucciónes de Manuel Pellegrini durante el tiempo de hidratación en el partido de la cuarta jornada de LaLiga que Real Betis y Real Madrid disputan este viernes en el estadio de La Cartuja / José Manuel Vidal / EFE

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Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

Casi veintiún años después, el Real Betis Balompié escuchará el himno de la Champions League. 7581 días habrán transcurrido cuando los de Manuel Luis Pellegrini Ripamonti, principal artífice de la vuelta a la liga de las estrellas, salten al estadio Pierre-Mauroy para medirse al LOSC Lille.

Tras vencer al Real Madrid en el estadio de La Cartuja, el conjunto verdiblanco cambia de escenario y se centra en su regreso a la máxima competición continental en Europa, viajando hasta Francia para enfrentarse a los de Davide Ancelotti en un duelo catalogado como "muy importante" por José Miguel López Catalán, que atendió a los medios antes de que la expedición bética volara hasta Lille.

Alineación del Real Betis Balompié

El plan de Pellegrini en la vuelta a la Champions League: Ceballos y Lo Celso entran en la lista

Como no podía ser de otra forma, el Real Betis Balompié regresa a la Champions y lo hace con todos los jugones en la convocatoria. Dani Ceballos, que lleva apenas unos días entrenando, ha apretado para estar a las órdenes de Manuel Pellegrini. Giovani Lo Celso, que tenía su vuelta prevista para dentro de una semana, también se suma. La ilusión de la Champions requiere del compromiso de todos.

El plan del Ingeniero requiere del máximo rendimiento individual de todos, y en portería Álvaro Valles anda rayando a gran nivel y deteniendo penaltis a los mejores del mundo.

Por delante, Pellegrini tendrá que elegir entre Ángel Ortiz y Héctor Bellerín, aunque puede que el canterano sea quien comience en el banquillo. Marc Bartra y Natan son los elegidos para la zaga y Junior o Fran García se discutirán el lateral zurdo. El canterano también parte con ventaja.

El doble pivote de Facundo Bernal y Marc Roca puede tener modificaciones. El uruguayo, más joven y con más físico para jugar partidos continuados, gana enteros para salir desde el comienzo junto al incombustible Pablo Fornals, que volverá a su sitio natural, a la posición de '8'. Antony es fijo en la derecha y, sin Abde, Roro Riquelme en la izquierda, salvo que Pellegrini quiera volver a actuar con cuatro mediocampistas.

Parece que no será así y que tanto Fidalgo como Deossa, Ceballos o Lo Celso, aguardarán su turno en el banquillo, puesto que Isco Alarcón está de vuelta, cada vez se siente mejor y puede disputar más de 45 minutos.

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Arriba, el hombre gol. Troy Parrott le ha ganado la partida a Cucho Hernández, el irlandés viene de facturarle el gol al Real Madrid y de saciar su sed de venganza tras errar en Valencia en su primera oportunidad o en Levante, ambas pensando estar en offside. Sea como fuere, el rendimiento del ex del AZ Alkmaar está siendo destacado y su virtud para ganar balones en juego largo será importante para sumar en un Pierre-Mauroy en el regreso a la Champions League.

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