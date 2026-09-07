El aviso de Manuel Pellegrini antes del debut en Champions contra el Lille: "Es una competición que atrae mucho y es muy peligrosa y pasa facturas en las ligas"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, ha comparecido este lunes en la sala de prensa del estadio Pierre-Mauroy, lugar en el que se medirá al LOSC Lille en el regreso a la UEFA Champions League. Junto al Ingeniero estuvo Álvaro Valles, que será titular este martes.

Qué supone la vuelta a la Champions League: "Algo muy importante, darle alegría a los hinchas del Betis, seis años anteriores hemos logrado clasificar a Europa, la Champions trae exigencia y alegría sabiendo que son rivales complicados y ver hasta dónde nos permite llegar".

Objetivo en Champions realista: "Lo más importante para el Betis es tratar de ganar mañana al Lille".

Plan con Ceballos: "Bueno, Dani está en la lista de citados, viene con un atraso en preparación, está recién integrado al grupo, no es fácil tener minutos y con la medida de los días le buscaremos espacios y veremos dónde se acomoda".

Cómo ve el partido :"Creo que en el fútbol son todos suposiciones, cada partido es distinto, difícil, jugamos contra un rival puntero en liga francesa, no es más difícil o fácil, intentar sumar en cada partido y pasar a la siguiente fase".

Isco, cómo está: "Lo vamos a ver de aquí a mañana, a medida que suma minutos es positivo, es una carga física que hay que saber manejarla y ya veremos si empieza jugando o descansa y lo hablaremos con cuerpo médico y físico".

Propuesta de Davide Ancelotti y cómo está Abde: "Lo de Davide me parece una maniobra muy importante de él, de separarse del padre, el mejor técnico de la historia que lo demostró ganando la liga en las grandes competiciones y seguro que tiene una carrera importante, ha acompañado a Carlo y será un gran técnico, ojalá mañana lo le resulten las cosas. Abde no está al 100% recuperado, una lesión de rodilla complicada y esperamos que los próximos días pueda estar al 100%".

Cómo ve la Champions: "Por suerte he jugado siete Champions anteriores, atrae mucho y es muy peligrosa, pasa las facturas la liga, hace una gran Champions y cae en semis y en liga no está en competencias europeas, por eso es importante tener un plantel equilibrado y siempre la liga va a tener una importancia mayor y en Copa y Champions tratar de llegar lo más arriba posible. No hay un equipo titular para liga y otro para Champions y ojalá poder clasificar a Europa la próxima temporada por Liga".

Responsabilidad en la vuelta a la Champions: "La pregunta sobra, lo tenemos presente con una hinchada tan pasional como la nuestra, pudimos clasificar al equipo por segunda vez en la historia, estamos dispuestos para darle la mayor alegría".

Rotaciones portería: "Bueno, a ver si Álvaro está aquí es porque mañana es titular, segundo que además de estar en un buen momento, uno está lesionado y Manu tiene gran futuro pero sin experiencia en primera, las rotaciones son importantes y en la medida que vuelva Diego y Manu crezca haremos rotaciones".

Quejas por árbitro: "Estamos centrados en Champions, ya dije mi manera de ser, los partidos duran 24 horas más del resultado, en Levante nos hicieron cinco goles, estaban todos muy amargados, hicimos autocríticas y pensamos en el Madrid y ahora ejerzo el mismo pensamiento y estamos inmersos en la Champions".

Troy Parrott y Cucho: "Recién acabo de decir que tiene que haber un plantel comprometido para todas las competiciones, Troy le hizo muy bien a Cucho yu Cucho viene atrasado con su preparación tras Mundial, Troy un par de semanas con nosotros y los dos son muy importantes, juntos que también puede jugar".

Plantilla cerrada: "Las di hasta el último día, ya está cerrado y tenemos muy buenos jugadores".

Cómo está el equipo físicamente: "Bueno, vamos a ir viendo, tenemos 24 horas más para ver el equipo que inicia, comienzan once y hay otros doce en el banco con la misma responsabilidad y por eso tiene que estar muy comprometido. El otro día entró Troy e hizo el gol".