López Catalán: "Manuel Pellegrini está contento y satisfecho con el equipo, todos quieren más y más y mejorar las plantillas"

José Miguel López Catalán, vicepresidente del Real Betis Balompié, ha comparecido esta mañana en el aeropuerto de San Pablo de Sevilla antes de poner rumbo a Lille, lugar y equipo ante el que los verdiblancos iniciarán su andadura en la Champions League. El mandatario bético también hizo balance de mercado.

El segundo máximo mandatario ha querido recalcar ante los medios que la competición de la liga de las estrellas siempre fue un anhelo aunque se evitara decir: "La verdad es que sí, aunque no queríamos nunca hablar de Champions, siempre nos costaba decirlo, por no meternos en esa presión, lo hemos tenido siempre metido en nuestra cabeza y siempre estaba en nuestra ilusión, como un sueño, y ya estamos aquí, con mucha ilusión y vamos a disfrutarlo".

Plantilla para competir: "Sí, por supuesto, nosotros pensamos que además afrontamos esta Champions con una plantilla y con un equipo, con todo preparado para hacer un buen papel, vamos dispuestos a competir y dispuestos a disfrutarlo también".

Qué objetivo tiene el Betis en la Champions: "No, para nada, tú sabes que somos en este sentido muy competitivos, el objetivo es llegar lo más arriba posible, aquí lo que funciona ya sabéis que es partido a partido, y bueno, el partido este primero es muy importante, además después del sorteo que nos ha tocado, el rival de mañana de Lille, creo que va a ser un partido importante y cada punto va a contar al final para esa posibilidad de clasificarse para la siguiente ronda".

Clave el partido de Lille: "Sí, al final sí, al final sí, analizamos un poco el sorteo y esos tres últimos partidos que tenemos con los equipos se supone más fuertes, con Arsenal, con Dortmund y con Bayern Múnich, estos cinco primeros partidos son muy importantes y como siempre el primero, empezar bien es clave".

Victoria al Madrid e inicio liguero: A ver, por supuesto que empezar bien la temporada es muy importante, eso ya lo sabemos, siempre y muchas veces por alguna razón o por otra no se consigue, este año hemos empezado muy bien, 9 puntos de 12, magnífico, la victoria del viernes fue un tema muy importante, anímico, moral, de alegría para todos y bueno, yo creo que fue además muy merecida, el equipo ya lo viste, lo dio todo, la afición animó como siempre hace y bueno, yo creo que al final entiendo que Mourinho o los madridistas tuvieran su frustración porque también hicieron un buen partido pero fallaron cara a puerta y nuestro portero acertó, pero bueno, estamos muy satisfechos del partido del viernes pero ya sabemos, eso no vale para nada, ahora lo importante es el partido de mañana, estar muy concentrados, aquí ya hemos visto que cada partido hay que estar muy concentrados, ya lo vimos también en Valencia con el Levante, entonces esa es la línea, muy concentrados, partido a partido y mañana desde luego es muy importante".

Final del mercado: El mercado de fichaje siempre lleva eso, siempre lleva un show, muchas expectativas, mucha ilusión por caras nuevas, eso es así, nosotros realmente hemos estado muy tranquilos en este verano, con una hoja de ruta muy clara, como explicó Ángel en la última rueda de prensa, nosotros creemos que hemos hecho una buena planificación, creemos que hemos conseguido cubrir los puestos que queríamos cubrir, lateral izquierdo, pivote, delantero del centro, luego hemos acabado además con la guinda de poder traer a Dani Ceballos, que es muy importante para nosotros, y creemos que tenemos una plantilla muy buena, con lo cual contentos con la planificación y ahora desde luego en el campo es donde hay que hablar y donde al final del año se darán las notas".

Citación de Ceballos: "Sí, la verdad es que lo esperaba porque él venía con muchísimas ganas, el día de Madrid era imposible porque estaba recién llegado, pero viene con muchísimas ganas, es verdad que necesita un rodaje como es normal, pero ya te digo, la ilusión que tiene y bueno incluso por lo que nos están comentando en estos primeros entrenamientos, el tema de la incorporación de Dani en el equipo yo creo que va a ser muy positiva".

Qué traslada Pellegrini: "Creo que Manuel durante todo este verano ha estado muy contento, muy satisfecho con el equipo, luego todos sabemos que todos los entrenadores quieren más y más y más y todos quieren todo lo que pueda mejorar las plantillas, que siempre son mejorables, pero sinceramente estamos todos muy satisfechos. En el tema del centro del campo, creemos que está cubierto, al final ha salido Amrabat, ha venido Facundo Bernal, que lo está haciendo muy bien y confío mucho en él, ha salido Valtimira, ha venido Dani Ceballos y creemos que está todo bastante cubierto. Estamos muy contentos, él, por supuesto, una cosa es durante el mercado de fichaje y otra cosa es ahora y ahí vamos a por todas".

Catalán: "Nunca se descarta que salga un jugador porque sabemos que hay alguno que cuenta menos y mientras hay algún mercado abierto, pues siempre estamos abiertos"

Posibilidad de que algún jugador salga: "Nunca se descarta porque sabemos que hay algún jugador que cuenta menos y mientras hay algún mercado abierto, pues siempre estamos abiertos. Pero realmente no hay una actividad importante sobre eso y consideramos que la plantilla está básicamente cerrada".

No hay dinero para invierno: "No ha quedado remanente, nosotros como lo hacemos siempre vamos al límite máximo en cuanto al límite de liga y agotamos todo. Aún así, como siempre, como funciona eso y está muy vivo, cuando sea enero se valorarán los ingresos que ha habido, los gastos que ha habido, por si realmente hay una partida más, pero lo normal y ojalá sea así, y creemos que lo hemos hecho así muchos años y es correcto, es no hacer nada en enero porque todo vaya bien y todo vaya en buena línea. Enero debe ser un mercado por si has tenido alguna decisión importante o algo así. Ese es el plan".

Penalti a Mbappé: "A ver, yo entiendo que fuera muy polémico en ese momento porque es verdad que bueno, que incluso yo creo que casi nadie se sabía del todo la norma, pero yo creo que ahora ha quedado bastante claro que el CTA lo ha aclarado suficientemente y bueno, al final esa jugada ya no se va a repetir".