Real Betis Balompié
Álvaro Valles analiza a Giroud, delantero del Lille: "Destaco su envergadura y poderío físico"
"Para muchos de nosotros es la primera vez que jugamos Champions y está muy ilusionado y con muchas ganas de arrancar la competición y por supuesto que estamos deseando de que mañana empiece"
Álvaro Valles, portero del Real Betis Balompié, compareció este lunes en la previa del duelo contra el LOSC Lille en la sala de prensa del estadio Pierre-Mauroy. El guardameta de La Rinconada, héroe de la victoria al Real Madrid parando un penalti a Mbappé, estuvo acompañado de Manuel Pellegrini en el regreso de los verdiblancos a la Champions League 21 años después.
Expectativas: "Igual, ponerte un techo sin haber comenzado la primera jornada e ir sumando puntos desde el inicio".
Qué supone jugar Champions: "Si el míster me alinea mañana, son cosas suyas, el simple hecho de estar aquí ya es un orgullo y una ilusión increíble, he esperado mucho para jugar este momento".
Portero con más puertas a cero de Liga, 3/4, pero 5 goles encajados en Levante: "Sí, me da rabia me hagan cinco o uno, para el delantero meter pues para mí encajar me da rabia, contento de poder ayudar al equipo lo máximo posible y las victorias y derrotas son de todo el equipo".
Plenitud: "Para eso sirve la pretemporada y la preparación física y estoy preparado para disputar todos los minutos que el míster quiera darme".
Cómo está el vestuario: "Para muchos de nosotros es la primera vez que jugamos Champions y está muy ilusionado y con muchas ganas de arrancar la competición y por supuesto que estamos deseando de que mañana empiece".
Jugar contra hermano de Mbappé: "Claro que soy consciente de que juego mañana contra el hermano, es habilidoso y de gran calidad y siempre que ganemos es bueno".
Análisis de Giroud y los delanteros del Lille: "Analizamos y vemos los vídeos y características de los atacantes y jugadores del otro equipo para saber debilidades y fortalezas, y tanto Giroud como todos los tenemos analizados e intentaremos frenarlos. De Giroud destaco su envergadura y poderío físico, es muy destacable en él".
Repetir noches como Chelsea: "Tengo que echar la vista atrás, tenía siete u ocho añillos, no lo recuerdo muy bien y de mayor he visto más vídeos, pero con la ilusión de un niño pequeño viendo a tus referentes jugar la máxima competición y con ganas de repetirlo y seguir haciendo historia con el club".
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