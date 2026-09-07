Álvaro Valles analiza a Giroud, delantero del Lille: "Destaco su envergadura y poderío físico"

Álvaro Valles, portero del Real Betis Balompié, compareció este lunes en la previa del duelo contra el LOSC Lille en la sala de prensa del estadio Pierre-Mauroy. El guardameta de La Rinconada, héroe de la victoria al Real Madrid parando un penalti a Mbappé, estuvo acompañado de Manuel Pellegrini en el regreso de los verdiblancos a la Champions League 21 años después.

Expectativas: "Igual, ponerte un techo sin haber comenzado la primera jornada e ir sumando puntos desde el inicio".

Qué supone jugar Champions: "Si el míster me alinea mañana, son cosas suyas, el simple hecho de estar aquí ya es un orgullo y una ilusión increíble, he esperado mucho para jugar este momento".

Portero con más puertas a cero de Liga, 3/4, pero 5 goles encajados en Levante: "Sí, me da rabia me hagan cinco o uno, para el delantero meter pues para mí encajar me da rabia, contento de poder ayudar al equipo lo máximo posible y las victorias y derrotas son de todo el equipo".

Plenitud: "Para eso sirve la pretemporada y la preparación física y estoy preparado para disputar todos los minutos que el míster quiera darme".

Cómo está el vestuario: "Para muchos de nosotros es la primera vez que jugamos Champions y está muy ilusionado y con muchas ganas de arrancar la competición y por supuesto que estamos deseando de que mañana empiece".

Jugar contra hermano de Mbappé: "Claro que soy consciente de que juego mañana contra el hermano, es habilidoso y de gran calidad y siempre que ganemos es bueno".

Análisis de Giroud y los delanteros del Lille: "Analizamos y vemos los vídeos y características de los atacantes y jugadores del otro equipo para saber debilidades y fortalezas, y tanto Giroud como todos los tenemos analizados e intentaremos frenarlos. De Giroud destaco su envergadura y poderío físico, es muy destacable en él".

Repetir noches como Chelsea: "Tengo que echar la vista atrás, tenía siete u ocho añillos, no lo recuerdo muy bien y de mayor he visto más vídeos, pero con la ilusión de un niño pequeño viendo a tus referentes jugar la máxima competición y con ganas de repetirlo y seguir haciendo historia con el club".