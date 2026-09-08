El aviso de Mandi al Betis sobre el Lille: "Es muy peligroso, le doy una pequeña ventaja porque juega en casa"

El central ex del Real Betis Balompié durante cinco temporadas, Aïssa Mandi, ha pasado por los micrófonos de Betis TV para analizar al primer rival en la Champions League de los verdiblancos, el Lille. En el norteño club francés también militó en las dos últimas temporadas el zaguero argelino que se enfrentó recientemente a los de Manuel Pellegrini en Levante en esta segunda vuelta a LaLiga desde la Ligue 1.

El Lille, un equipo fuerte en Francia: "Sí, sí. Las dos últimas temporadas he jugado para el Lille, que es un grupo muy grande de Francia, yo creo que muy regular. Se mete casi todos los años en Champions o en Europa League. Yo creo que después del PSG, Lille lo está haciendo muy, muy, muy bien. Tiene un club muy fuerte, han salido muchos buenos jugadores del Lille, como Hazard, Pépé, Rami, que conocemos aquí en España. Han ganado muchos títulos. Hace 5 o 6 años la liga francesa, que es muy difícil ganar contra el PSG, que está dominando todo. Muy estable y muy histórico. Es un club muy fuerte y muy sólido aquí en Francia".

No hay favorito: "La verdad es que lo veo muy igualado, porque los dos tienen muy buenos jugadores, muy buen equipo, con entrenadores muy buenos también. Yo creo que va a ser muy difícil para el Betis, porque el Lille tiene muy buenos jugadores. Están haciendo las cosas bien en el inicio de la temporada, han jugado contra el PSG, lo han hecho muy bien en la última semana. Pero creo que va a ser muy igualado".

Duelo ante el PSG: "Sí, sí, pero podría meter el tercero. Creo que Giroud ha tenido el tercero para meterlo. Ha tenido ocasiones para hacer daño al PSG y sobre todo en casa. En casa están muy fuertes, lo están haciendo muy bien. Van a tener mucho tiempo para descansar también. Eso juega un día más que el Betis. Pero creo que el Betis también tiene sus cosas. Le pueden hacer daño, pero va a ser igualado. Los dos creo que tienen más o menos el mismo nivel".

Mandi: "Es el primer partido de Champions de la temporada también, la gente va a ir a tope a animar a su equipo"

Ambiente en el Pierre-Mauroy: "Buen ambiente. La verdad que muy bien. Yo estaba muy bien ahí. Los partidos grandes de Champions contra equipos fuertes de la Liga francesa han sido muy buenos recuerdos para mí. Es el primer partido de Champions de la temporada también. La gente va a ir a tope a animar a su equipo. Hay una cosa que en Lille hay un techo que está cerrado. Hace mucho ruido aquí. El ruido se queda adentro. Es algo un poco especial, pero la verdad que muy bien. Va a ser un partido dentro del campo muy bueno y fuera del campo con el ambiente de la afición del Lille va a ser bueno también".

Jugadores del Lille a tener en cuenta: "La verdad que hay muchos. Empezando desde atrás, Ngoy, que ha jugado el Mundial con Bélgica. Además, ha sido titular casi todos los partidos. En el medio tiene a Bentaleb, que es muy bueno. Y delante tienen al hermano de Mbappé, que lo está haciendo muy bien. Está mejorando muchas cosas. Tienen muchos, pero los tres están bien. Tiene a Giroud, que ya conocemos, que te puede meter muchos goles. Es un equipo muy peligroso y el peligro puede venir de ambos lados, de muchos jugadores".

Partido al 50%: "Yo creo que está muy igualado, pero una muy pequeña ventaja para el Lille porque juega en casa, creo. Yo creo que si el Betis jugaba en casa iba a decir el Betis, pero al final creo que jugando en casa hace muchas diferencia en Champions".