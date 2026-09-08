Fabián Ruiz, sobre ganar el Balón de Oro: "Sería un honor"

Cada vez queda menos para saber quién será el ganador del Balón de Oro, y este año, a diferencia de como suele ser habitual, no está nada claro qué futbolista será capaz de llevárselo. Como grandes candidatos, suenan muchos nombres: Lamine Yamal, Harry Kane, Dembélé, Rodri y Kvaratskhelia son algunos de ellos.

Además de todos estos jugadores, otro que aparece alto en las listas es Fabián Ruiz. El de Los Palacios y Villafranca ha sido una pieza clave tanto en el PSG campeón de la Champions como en la selección española campeona del mundo, siendo titular en las finales de ambos torneos. Si bien su protagonismo se ha visto reducido en su club respecto al que tuvo en la temporada 2024/25 por culpa de las lesiones, su formidable palmarés lo sitúa como uno de los grandes candidatos para hacerse con el Balón de Oro.

El centrocampista español ha sido entrevistado en el programa francés Téléfoot, y si bien el contenido completo no estará disponible hasta este domingo a partir de las 10:50, han querido dar un adelanto en el que se le pregunta a Fabián por sus opciones en el Balón de Oro.

El jugador del PSG sabe que puede ganar, por lo que no ocultó su deseo de poder repetir lo que el año pasado hizo su compañero Dembélé: "Es un sueño de cualquier futbolista ser reconocido individualmente por todo tu trabajo durante una temporada. La verdad que he tenido la suerte de poder ganar muchos títulos colectivos, individuales pocos, y esperemos que, porqué no, este año soñar con estar lo más cerca posible de levantar este trofeo, que es algo muy bonito y que sería un honor para mí levantar el Balón de Oro".

Luis Enrique: "Tiene que ganarlo alguien del PSG"

El PSG, gracias a otra Champions conquistada, es el equipo con más candidatos a ganar el Balón de Oro. Antes de la Supercopa de Europa, el asturiano declaró que "Fabi ha ganado: Mundial, hace dos años la Eurocopa, la Champions ‘back to back’, Nations League… ¡Balón de Oro! ¡Balón de Oro seguro!

No obstante, al ser preguntado esta semana por si Fabián debería ser el ganador, dijo que "no estoy interesado en quién gana el Balón de Oro", pero que "para mí, es solo mi opinión, debe ser un jugador del PSG". El técnico, además de a Fabián, también nombró a Dembélé, recalcando al final de su respuesta que "no me interesan los premios individuales, porque es un deporte colectivo y hay que mantenerse concentrado en las cosas importantes para el equipo".

Este año la gala del Balón de Oro se celebrará el 26 de octubre en Londres, fecha en la que por fin podremos saber quien será el ganador del premio individual más prestigioso del mundo del fútbol.

Fuente: Sport