Joaquín confía en el Betis ante el Lille en el regreso a la Champions: "Este equipo compite en este tipo de partidos"

Joaquín Sánchez, consejero y exjugador del Real Betis Balompié, atendió a El Correo de Andalucía entre otros medios desplazados a Lille en la previa del regreso de los verdiblancos a la Champions League. El portuense, uno de los que estuvo en la participación de la campaña 2005/06 en la máxima competición continental, ha desgranado las claves de un torneo que exige dar el máximo y en el que la experiencia es un grado.

Cómo se afronta el regreso a la Champions League: "Afortunadamente, sí lo creo, que es muy complicado y difícil estar en estas competiciones, máximo nivel, máxima competición europea. Y por supuesto que creo que hay que lucharla, que hay que competir, pero con la máxima exigencia. Y bueno, afortunadamente, como bien dices, creo que venimos de una trayectoria haciendo las cosas muy bien, con un equipo muy equilibrado, con un equipo muy competitivo, con un equipo que yo creo que tiene jugadores que ya conocen esta competición. Y bueno, eso es un paso más para poder competir en Champions. Y bueno, como he dicho antes, intentar empezar con buen pie, a disfrutarla y a competir, porque al final este tipo de partidos son los que te marcan".

Joaquín: "Ese cosquilleo, aunque ya esté uno retirado, se siente igual"

Qué has sentido al llegar al Pierre-Mauroy en la previa de la Champions: "Al final, el ambiente, los campos, todo. Yo creo que, como he dicho antes, la máxima competición europea como en la Champions es otro nivel. Y ese cosquilleo, aunque ya esté uno retirado, siente lo mismo. Y feliz y orgulloso de poder ver al equipo entrenar en un campo como este. Y mañana jugar la Champions, que al final, he escuchado la música, te hace especial".

Primer partido de visitante ante el Lille, importante: "Por supuesto. Estaréis de acuerdo conmigo que en los primeros partidos de la Champions pasa un poquito de clasificación y lo sabemos perfectamente. Y mañana tenemos un partido importante porque es el primero. Pero bueno, venimos también de ganarle al Madrid, venimos de competir, venimos de ganarle a un grandísimo equipo. El máximo realizador en ganar Champions, sobre todo en competiciones europeas. Y creo que eso nos tiene que dar cierta confianza, no relajación. Porque al final cualquier equipo, como hemos visto nosotros, sobre todo en Liga, contra el Levante, cualquiera te puede ganar. Pero nosotros mañana tenemos que seguir con las máximas exigencias, sabiendo que tenemos que hacer un partido donde estamos compitiendo en Champions. Y el Lille es un grandísimo equipo que juega muy bien al fútbol. Pero nosotros tenemos que sacar nuestras armas y empezar la Champions bien".

Qué creéis que podéis aportar los que ya estuvisteis en la Champions hace 21 años a este Betis: "Bueno, intentamos de alguna manera que ellos vean lo que significa esto. No hace falta que se lo diga nadie, ni mucho menos, ni menos nosotros. Desde la experiencia, siempre intentamos que sepan que para nosotros es un paso muy importante poder estar disfrutando la Champions y que ellos se sientan con la confianza de que tenemos un equipo muy equilibrado, muy competitivo y que lo hemos demostrado. ¿Empezar bien, como ha dicho antes el compañero? Pues sí, para nosotros es importantísimo. A partir de ahí, ellos ya tienen la exigencia del día a día. El míster sabe perfectamente, con la experiencia que tiene también, lo que le tiene que trasladar. A ver si somos capaces de empezar con buen pie. Tenemos un rival muy difícil, que juega muy bien al fútbol, pero estamos tranquilos de que mañana vamos a competir. El Betis compite en este tipo de partidos y ojalá podamos irnos con un buen resultado".

La plantilla del Betis posa en el Pierre-Mauroy en la previa de la vuelta a la Champions League ante el Lille / Real Betis Balompié

Isco y Ceballos, gran palmarés en Champions e importancia de ellos en plantilla: "Mucho. No que jueguen, sino que estén dentro de lo que es la plantilla, por lo que te pueden aportar, por la tranquilidad que te puede dar y porque, de alguna manera, son gente que han ganado unas pocas. En ese aspecto tenemos un vestuario con la experiencia suficiente de afrontar este tipo de competiciones, pero que va a ser duro, que no es fácil. Hemos vivido en otros años con otros equipos que se han dejado el alma y después incluso han sufrido en Liga. Esto no es nuevo para nosotros, lo sabemos perfectamente. Pero bueno, creo que nos cogen otro momento, con otra plantilla, con otro tipo de jugadores que creo que es de la mejor de los últimos o de la historia del Betis. Y eso también te da cierta tranquilidad. Mañana intentar salir bien, salir confiados y a competir. Porque este tipo de partidos hay que competir, independientemente de que estén mejor o peor".

Qué formato de Champions prefiere Joaquín, actual o antiguo: "Me gusta más este. Creo que tenemos equipos nuevos como nosotros. Desde mi punto de vista podemos tener más opciones y yo creo que es más bonito, es más especial".