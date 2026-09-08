Las notas de los jugadores del Betis ante el Lille: Bartra se corona en el Pierre-Mauroy con un doblete y Parrott firma la remontada

El Real Betis Balompié regresó a la Champions League dando un golpe de autoridad en Lille y remontando a los franceses para sumar su primer triunfo. A los tantos de Ueda y Alexsandro se rehízo con un doblete de Bartra y un golazo de Parrott para sellar un triunfo meritorio en Francia.

Las notas de los jugadores del Betis

(10) Manuel Pellegrini: su partido nº73 en la Champions League y primero con el Betis se saldó con un triunfo de gran importancia. Tiene que ajustar en el balón parado, en las marcas zonales en córners a los mejores cabeceadores, pero con rotaciones, con espera y con mordiente arriba fue capaz de ganar al Lille en un encuentro con cuatro goles de cabeza.

Titulares

(5) Álvaro Valles: hoy no tuvo gran trabajo en paradas y en los goles no pudo hacer mucho.

(8) Héctor Bellerín: partidazo del catalán. Enmendó rápidamente la marca perdida de Ueda en el minuto 12 y cuajó una actuación soberbia en defensa e incorporándose al ataque por dentro y por fuera, doblando a Antony. Muy activo en los duelos y recuperación.

(10) Marc Bartra: a sus 35 años se estrenó en la Champions con el Betis con un doblete para empatar dos veces al Lille. Cuando paró de marcar goles se salió en el juego aéreo defensivo.

(8) Natan: imperial en acciones defensivas y forzando la roja de Mbappé, clave para el desarrollo de la segunda parte.

(3) Junior Firpo: el Lille, que gusta de cargar el juego por el costado diestro, le hizo la noche difícil al dominicano, que no supo cerrar su banda. Salta en ocasiones a presionar rompiendo el orden defensivo, sin ninguna decisión y provocando espacios a su espalda. Sobrepasado y lento en las reacciones.

(6) Facundo Bernal: se queda enganchado en el tanto de Ueda tras recortarle Ethan Mbappé con suma facilidad. Tras ese error supo corregir la posición, frenar el juego del Lille y darle oxígeno al Betis.

(8) Pablo Fornals: buscó darle aire al equipo, encontrar al hombre libre, acelerar el juego y se entendió con Isco en la construcción. El alma del Betis que dejó la primera asistencia de la Champions del Betis en su vuelta con un caramelo a Bartra.

(6) Antony: activo, protagonista, pero fallón de cara a gol. Salvo a la hora de mirar a portería, casi todo fueron aciertos.

(7) Isco Alarcón: parecía que el ritmo del partido lo superaba por momentos, pero no se desconectó, demostró su clase y asistió con gran calidad a Bartra en el 2-2.

(8) Roro Riquelme: por dentro, por fuera, asociándose, dándole aire al equipo, conduciendo, buscando juntarse a Isco y Parrott. Un jugador más que válido para muchos contextos.

(8) Troy Parrott: el golazo en el 53' define la clase de gran delantero que es. Control, encaró, bicicleta y cruza con la zurda a Özer. Partido muy completo bajando balones y dándole oxígeno al Betis. Forzó la falta del 2-2. Su único error, el del primer tiempo con todo a favor.

Suplentes

(6) Álvaro Fidalgo: le dio templanza a un Betis por delante en el marcador y que necesitaba un jugador que retuviera el balón.

(7) Valentín Gómez: salvó un gol providencial yendo al suelo con decisión.

(6) Nelson Deossa: aportó metros en defensa para ganar balones aéreos y estuvo acertado en conducciones.

(6) Marc Roca: entró algo revolucionado y vio pronto la amarilla frenando un contragolpe que pudo administrarse mejor, pero no falló un pase, 100% de acierto.

(5) Fran García: intentó frenar la sangría defensiva y el Lille cambió de costado para atacar.