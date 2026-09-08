Manuel Pellegrini, tras el triunfo del Betis en Lille: "El equipo salió a ganar con personalidad sin mirar la competición en la que se estuviera"

El Real Betis Balompié venció en Lille con autoridad, remontando en cuatro minutos en el comienzo del segundo tiempo para terminar 2-3 con un doblete de Bartra y un golazo de Parrott.

Al término del encuentro habló Manuel Pellegrini en sala de prensa analizando las claves de la importante victoria en el regreso a la Champions League.

Triunfo importante ante el Lille: "Más que un sueño era la capacidad que tuvo el grupo de poderse clasificar para algo que parecía inalcanzable. Una vez que se consiguió, el grupo no se ha conformado con eso. Jugamos ante un rival difícil e hicimos un partido muy completo en el primer y en el segundo tiempo. Tuvimos 19 o 20 tiros porque el equipo salió a ganar con personalidad sin mirar la competición en la que se estuviera".

Balance de la vuelta a Champions: "El Betis hacía mucho que no había jugado la Champions pero lo primero que conversamos es que llegar a la Champions no era la meta. Estuvimos dos veces abajo en el marcador y le dimos la vuelta con personalidad y confianza. Llevamos cinco años en Europa y eso también da experiencia".

Pellegrini: "El control del partido lo tuvimos jugando de visitante"

Partido de ida y vuelta: "El control del partido lo tuvimos nosotros aún jugando de visita. En el primer tiempo también tuvimos ocasiones pese a acabar por debajo en el marcador. Creo que el Betis superó al Lille con personalidad".

Doblete de Bartra y gol de Parrott: "Me alegro mucho por Troy porque es un recién llegado y por Bartra porque no era fácil cabecear así en área contraria. Su experiencia nos ayuda mucho y sabe exactamente lo que tiene que hacer en el campo".