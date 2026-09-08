Veintiún años después, el Betis vuelve a mirar a las estrellas

Desde aquel gol de Vincent Kompany han transcurrido 7.581 días, 20 años, 9 meses y 2 días. Ese 6 de diciembre de 2005, ante el Anderlecht en el Benito Villamarín, terminó la ilusión de un Real Betis Balompié que esta noche en el estadio Pierre-Mauroy volverá a escuchar la composición de Tony Britten sobre Zadok the Priest de Händel. La Champions League está de vuelta y los de Manuel Pellegrini la iniciarán frente al Lille de Davide Ancelotti.

Ha recalcado el Ingeniero en la previa que "la Champions trae exigencia y alegría sabiendo que son rivales complicados", y dejando más que claro que LaLiga es la que da de comer: "Es una competición que atrae mucho y es muy peligrosa y pasa facturas en las ligas, es importante tener un plantel equilibrado y siempre la liga va a tener una importancia mayor".

El discurso de Pellegrini no cambia, pero el hecho de disputar la máxima competición continental de clubes sí lo hace de puertas para dentro. Desde el momento en el que cada uno de los integrantes de la expedición bética pisó el feudo de les dogues, el ambiente fue diferente. Caras de asombro bajando el túnel hasta el césped, la decoración de la Champions o el balón de las estrellas. Todo mínimo detalle descubre el motivo de por qué esta competición es especial y tiene tanto prestigio.

Alineación del Real Betis Balompié

El plan de Pellegrini en la Champions: retoques con la exigencia de siempre

En ella competirá desde mañana, hasta, como mínimo el 27 de enero ante el Bayern, el Betis, y ello hará que Manuel Pellegrini tenga que diseñar ocho onces en la Champions League. El de esta noche tendrá por seguro en portería a Álvaro Valles, que compareció junto al chileno en la previa analizando al Lille, a su gran delantero, Olivier Giroud, y mostrando las inmensas ganas que tiene el vestuario de dar una alegría a todos los verdiblancos.

Por delante del meta de La Rinconada puede haber novedad en alguno o en los dos carriles, además de la vuelta de Bartra por lesión de Llorente junto a Natan. Bellerín puede repetir y Junior ser la gran sorpresa del once.

Alineación probable del Lille de Davide Ancelotti LOSC (4-2-3-1): Özer; Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud; André, Bentaleb; E. Mbappé, Haraldsson, Önal; Giroud.

En la medular Marc Roca o Facundo Bernal descansarán, a priori, para que Pablo Fornals retrase su posición ayudando a construir desde la base, además de aportar su innegable trabajo. Bajo esta idea, Isco Alarcón partirá de inicio nuevamente en la mediapunta: es el estreno en la Champions, es el capitán del Betis y es quien más conoce el torneo.

Si Antony es fijo en la derecha, en la volátil izquierda sin Abde, todavía renqueante con la rodilla, gana enteros Rodrigo Riquelme. En punta estará Troy Parrott presumiblemente, que ya ha facturado en liga un tanto importante y que esta noche será en el Pierre-Mauroy quien tenga que retener el balón y construir en ocasiones bajando envíos largos.

La Champions, como bien dice Pellegrini, atrae tanto como peligro crea en las temporadas, perdiéndose por momentos el norte de la verdadera competición que da de comer, LaLiga. Pero el Real Betis Balompié ha esperado casi veintiún años para escuchar el himno de la liga de las estrellas. En su ilusionante regreso ante el potente equipo norteño de Francia estará acompañado por unos 800 béticos que alentarán desde bien temprano en Lille y que demostrarán a las 21:00 en el estadio por qué son la banda del campeón.