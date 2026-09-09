Marc Bartra, tras su doblete en el Lille-Betis: "Es una de las noches más bonitas de mi carrera por hacer historia con el Betis al volver a jugar la Champions"

El artífice de dos de los tres goles en la victoria del Real Betis Balompié ante el Lille en el Stade Pierre-Mauroy fue Marc Bartra. El capitán verdiblanco anotó dos cabezazos, uno en cada parte, para igualar en ambas ocasiones a los de Davide Ancelotti, que se adelantaron en el marcador por partida doble hasta que los de Pellegrini le dieron la vuelta.

Al término del encuentro, el central de Sant Jaume dels Domenys habló en zona mixta explicando cómo había sido el encuentro y dejando muy clara la felicidad que tiene por cómo se dio el triunfo: "Sí, sin duda una de las noches más bonitas de mi carrera, por cómo ha sido, por hacer historia con el Betis de volver a jugar la Champions, de la remontada, de cómo se ha dado, de los dos goles. Creo que, bueno, estoy muy feliz por el equipo, por la felicidad de los béticos, por mis hijos, por mí. Una noche que no la voy a olvidar".

Bartra: "Es una noche que no la voy a olvidar"

En el mejor momento de su carrera: "Sí, con mucha plenitud, con mucha confianza, con mucha fe, con esa seguridad, con ese poso de sentirme que estoy en el lugar correcto, con los compañeros correctos, encontrándome físicamente mejor que incluso cuando tenía 30. Bueno, hay mucho trabajo detrás que ahora están saliendo sus frutos y la verdad que doy gracias a Dios".

Champions League | Lille-Betis, en imágenes / MOHAMMED BADRA / EFE

Fotos del CTA por el penalti del Betis-Madrid: "Bueno, creo que es bastante grave cuando se manipulan imágenes para presionar a los árbitros. Lo bueno es que hay muchas cámaras y si el CTA ha sacado una imagen, porque yo estaba completamente seguro que no la había pisado, calculé los tiempos perfectos, puse el pie en el límite. Bueno, yo lo estaba viendo en casa, pero lo vi con tranquilidad, porque digo, si sacan la que es, sé que no estoy pisando, lo tengo clarísimo. Lo tenía en mente, lo tenía trabajado y sabía que por mí no era".