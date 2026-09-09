Pablo Fornals, tras el triunfo del Betis al Lille: "En el vestuario se siente ese golpe de realidad de que podemos competir en Champions

El alma del Real Betis Balompié es Pablo Fornals. En su debut en la Champions League firmó una asistencia en el primer gol de Bartra con un centro medido, contribuyendo decisivamente a la final victoria verdiblanca por 2-3 al Lille en el Pierre-Mauroy.

Al término del encuentro, el centrocampista bético confesó en zona mixta cómo se sentía al estrenarse en la competición y analizó el partido, la influencia de Manuel Pellegrini en el vestuario e incluso cómo estaba ese mismo vestuario: "Desde que nací llevaba intentando cumplir un sueño y muy contento de hacerlo con una victoria. Es una noche preciosa, en el vestuario hay mucha alegría y se siente ese golpe de realidad de que podemos competir en Champions".

Un sueño cumplido: "Todos los años que llevo en el club, no todos los años desde que nací, intentando cumplir un sueño que se ha dado hoy y muy contento por además hacerlo con una victoria".

Balance del partido e importancia de la victoria: "Bueno, ya sabemos lo difícil que es, que todos los equipos se han ganado el derecho de jugar la Champions, nosotros también y tenemos que venir a competirle a todo el mundo, pero claro, obviamente que estamos todos felices porque hay muchos de los chicos como yo que nunca la habíamos jugado, otros que hacía tiempo que tampoco y creo que se ha visto reflejada la ilusión que tenía todo el mundo también en la noche de hoy".

Ahora qué: "Ahora a seguir compitiendo, el lunes tenemos otro partido importante contra un rival que en estos últimos años siempre está con nosotros jugándose puestos de Champions o de Europa, entonces a seguir con esta buena dinámica y compitiendo y teniendo a todo el mundo enchufado, que creo que es una de las claves que estamos teniendo en este inicio de liga".

El Betis supo estar dos veces por debajo en el marcador: "Es verdad que tenemos asignaturas pendientes, que tenemos que mejorar, sobre todo en el balón parado, pero también es verdad que somos bastante fuertes en ataque en ello y sí, al final habla de la resiliencia y de las ganas de hacer una gran noche que teníamos todos hoy".

Ganas de que vuelva la Champions: "Creo que todos, afición incluida, quieren vivir una noche de Champions en casa, pero como tú dices, ahora falta un mes, lo que va a hacer que estemos el año que viene otra vez en Champions o en otra competición va a ser la liga, así que todo lo que sea estar pensando un mes en lo que viene es un error por parte nuestra y creo que, como dije, lo importante es pensar en Villarreal e intentar ir a por los tres puntos otra vez".

Fornals: "Escuchar el himno de la Champions ha sido precioso, era un sueño de niño y nunca lo había escuchado como protagonista"

Qué ha sentido al escuchar el himno de la Champions: "Ha sido precioso. Al final, como he dicho, es un sueño de niño, es algo que nunca había tenido la suerte de escuchar como protagonista y muy contento por la noche".

Importancia de Pellegrini: "Bueno, importante es no solo por las Champions que lleva jugadas, sino por la cantidad de experiencia que atesora y lo bien que trata el grupo y que a vosotros os torea y que nos da tranquilidad a todos para saber lo que tenemos que hacer y para competir".

Porto y Feyenoord, siguientes rivales en Champions en casa: "Pasa por todos, es un grupo de ocho, todos los partidos van a ser muy importantes, pero al final yo creo que nos hemos ganado con la temporada pasada el premio de estar aquí y falta mucho para jugar contra el Porto, así que ahora hay que pensar en Villarreal".

Qué ha significado ganar en el vestuario: "Mucha alegría y yo creo que también ese golpe de realidad de que podemos competir en Champions, de que hemos sacado tres puntos, de que este equipo compite contra todo el mundo y creo que una noche preciosa".