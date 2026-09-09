Isco, el futbolista de Arroyo de la Miel que hizo historia en la Champions con el Betis

Isco Alarcón sigue agrandando una carrera de leyenda. El futbolista de Arroyo de la Miel escribió este martes una nueva página en la historia de la Champions League al convertirse en el primer jugador que disputa la competición con cinco equipos españoles diferentes: Valencia, Málaga, Real Madrid, Sevilla FC y Real Betis.

La estrella del Real Betis alcanzó este hito en el estreno verdiblanco en la edición 2026/27, en la victoria ante el Lille (2-3). Isco volvió a disputar la máxima competición europea 16 años después de su debut con el Valencia, completando así un recorrido único por el fútbol español.

Su camino en la Champions comenzó con el conjunto valencianista, que lo incorporó desde el Benamiel cuando apenas tenía 14 años. Con el Valencia debutó en la competición ante el Bursaspor y llegó a disputar minutos en Old Trafford frente al Manchester United.

Isco en una acción defensiva ante el Lille / MOHAMMED BADRA / EFE

De la temporada prometedora con el Málaga a conquistar la Champions League en cinco ocasiones

Después llegó el capítulo más especial de su carrera europea. Isco fue una de las grandes figuras del Málaga CF en la histórica Champions de la temporada 2012/13, aquella que terminó con la eliminación en los cuartos de final ante el Borussia Dortmund. Con solo 20 años, el malagueño deslumbró con actuaciones como el doblete ante el Zenit, su golazo frente al Oporto o su asistencia en San Siro ante el Milan. Aquella temporada fue clave para conquistar el Golden Boy.

Su salto posterior al Real Madrid le convirtió en uno de los futbolistas españoles más laureados de la competición. Con el conjunto blanco disputó varias ediciones de la Champions y conquistó hasta cinco títulos europeos: 2014, 2016, 2017, 2018 y 2022.

Tras su etapa madridista llegó el turno del Sevilla FC, con el que participó en la Champions 2022/23 antes de salir en el mercado de invierno. El malagueño disputó seis partidos en aquella edición y marcó un gol en la fase de grupos ante el Copenhague.

El único futbolista que ostenta este récord

Ahora, con el Betis, Isco cerró el círculo con un nuevo rércord. Según los datos de Mr. Chip (Alexis), ningún futbolista había conseguido antes disputar la Champions con cinco clubes españoles: Valencia, Málaga, Real Madrid, Sevilla y Betis. Hasta ahora, jugadores como Hernán Crespo, Stéphane Dalmat, Hatem Ben Arfa, Burak Yilmaz o Raheem Sterling se habían quedado en cuatro equipos diferentes.

El récord llega además en un momento especial para el futbolista, que regresó a la competición después de una temporada complicada marcada por las lesiones del pasado año. En Lille fue decisivo, en algunos tramos dando calma al partido, al participar en la remontada verdiblanca: asistió a Bartra para el 2-2 y terminó siendo sustituido por Manuel Pellegrini en el minuto 60 del encuentro.

“Lo leí antes de empezar el partido, es un dato más que me hace sentir orgulloso y contento por la victoria, por volver a jugar esta competición tan especial después de unos cuantos años”, explicó Isco tras el encuentro.

A sus 34 años, el malagueño continúa sumando capítulos a una trayectoria extraordinaria. Ya es el jugador de su tierra con más partidos en la Champions, por delante de Fernando Hierro, y ahora añade un récord que conecta a cinco grandes clubes españoles en una misma carrera.