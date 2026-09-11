Antony y Cucho, principales ausencias del Betis en una sesión en la que Llorente y Abde avanzan a tres días de Villarreal

El Real Betis Balompié ya ha dejado atrás la gran victoria en Lille en el estreno en la Champions League y tiene la mente puesta en el Villarreal, su próximo rival en Liga, que viene de caer ante el Borussia Dortmund el pasado martes también en la máxima competición continental europea. Antony, por una leve indisposición, y Cucho Hernández, que hizo trabajo en solitario, fueron las ausencias además de Aitor Ruibal que sigue de baja.

Sin grandes novedades en la enfermería, Manuel Pellegrini continúa recuperando efectivos de manera progresiva, con Diego Llorente y Ez Abde, ya sin venda en la rodilla, integrados junto al resto de sus compañeros y con Giovani Lo Celso, Dani Ceballos y Diego Conde dando nuevos pasos para volver a estar plenamente disponibles. Todo ello puede propiciar que la relación de jugadores que viajen hasta el estadio de La Cerámica presente novedades respecto a los que fueron a Francia o vencieron al Real Madrid en La Cartuja.

Diego Llorente se ejercita con máscara con el Betis a tres días del Villarreal / Álex Mérida

Diego Llorente trabaja con máscara y Abde sin venda en la rodilla

Una de las principales imágenes del entrenamiento, como el pasado jueves, ha vuelto a ser la de Diego Llorente. El central se ha ejercitado con normalidad y utilizando máscara protectora, después de sufrir ante el Real Madrid una fractura de los huesos propios de la nariz con desviación del tabique en un choque fortuito con Marc Roca.

Aquella lesión le impidió viajar junto al resto de la expedición a Lille, aunque su evolución está siendo positiva. Tal y como informó el propio club, su vuelta a la competición dependerá fundamentalmente de cómo tolere las molestias y se adapte a jugar tras el golpe, por lo que su presencia en el próximo encuentro no está completamente descartada.

También Abde Ezzalzouli continúa trabajando con normalidad junto al grupo. El de Beni Melal sigue acumulando sesiones con el objetivo de alcanzar el ritmo necesario para disputar sus primeros minutos de la temporada, después de quedarse fuera de la convocatoria para el estreno europeo del conjunto verdiblanco. Pellegrini no ha querido correr riesgos hasta el momento con uno de sus jugadores capitales.

Lo Celso, Ceballos y Diego Conde acumulan sesiones

El Ingeniero también ha podido contar nuevamente con Giovani Lo Celso, Dani Ceballos y Diego Conde, que han completado otra sesión con sus compañeros. Los tres ya formaron parte de la convocatoria para el desplazamiento a Francia -aunque se quedaron sin minutos- y continúan avanzando en su puesta a punto para poder adquirir un mayor protagonismo en los próximos compromisos. Al rosarino y al utrerano se les espera pronto sobre el verde.

Antony y Cucho, ausencias, y Aitor Ruibal, única baja

En el capítulo de ausencias, Antony y Cucho no han estado con el grupo y Aitor Ruibal ha sido la única baja por lesión de la sesión. El brasileño tiene una leve indisposición, el colombiano ha hecho trabajo en solitario en el gimnasio y el de Sallent continúa con su proceso de recuperación y trabajando para reincorporarse cuanto antes a la dinámica del grupo y poder reaparecer, posiblemente tras el largo parón internacional.