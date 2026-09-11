Los béticos eligen con más de 27.000 votos la camiseta Forever Green contra los incendios diseñada por un sevillano

El Real Betis Balompié ya tiene el diseño ganador de la próxima equipación especial Forever Green que lucirá durante la temporada 2026/27. Tras un concurso que recibió 464 propuestas, la afición ha elegido mediante una encuesta en Instagram la camiseta creada por el sevillano Álvaro Rojas, de 24 años, centrada en la prevención de los incendios forestales y la conservación de los bosques. La propuesta ha conseguido el 50 % de los más de 27.000 votos emitidos entre las cuatro finalistas. Por el momento, no se conoce en qué partido se usará, pero sí que será a partir de 2027.

La iniciativa culmina varias semanas de participación en las que los aficionados han tenido la última palabra para decidir qué diseño representará al club en su partido Forever Green. Con este resultado, la idea de Álvaro Rojas pasará del boceto a convertirse en una equipación oficial del conjunto verdiblanco.

Cómo es la camiseta ganadora y qué mensaje quiere transmitir

Álvaro Rojas ha planteado un diseño que apuesta por trasladar un mensaje de esperanza frente a los efectos de los incendios forestales. En lugar de representar las consecuencias del fuego, la camiseta muestra bosques sanos y vivos mediante hojas maduras distribuidas por el tejido de la prenda.

El objetivo del diseño es poner el foco en la importancia de conservar las zonas verdes y fomentar la prevención de los incendios forestales. Según explica el club, la propuesta busca concienciar sobre un problema que cada año afecta a miles de hectáreas en España.

El teletipo también destaca que esta temática adquiere una especial relevancia en Andalucía, donde los incendios forestales han vuelto a mostrar recientemente su impacto sobre el territorio y la biodiversidad.

Camiseta forever green Betis 2026/27 / Álex Mérida

Un concurso con participación de varios países

El concurso fue impulsado por el Real Betis Balompié y Forever Green a comienzos de agosto con una novedad destacada: por primera vez, los aficionados pudieron participar directamente en el proceso creativo de una equipación oficial del club.

La convocatoria recibió 464 diseños procedentes de diferentes puntos de España y también de Portugal, Francia, Polonia y México. Posteriormente, un comité integrado por representantes de las áreas de Retail, Marketing y Forever Green del Betis, junto con la marca Hummel, eligió las cuatro propuestas finalistas.

Entre esas cuatro camisetas se abordaban distintos retos medioambientales. Además de la prevención de incendios forestales, los diseños finalistas también trataban cuestiones como la protección del río Guadalquivir, la conservación del lince ibérico y el cuidado de la biodiversidad del Parque Nacional de Doñana.

La decisión definitiva quedó en manos de la afición durante las últimas 72 horas mediante una votación en las redes sociales de Forever Green. Finalmente, la propuesta de Álvaro Rojas fue la más respaldada y será la que represente al club en esta iniciativa.

Del boceto al partido Forever Green

La camiseta elegida será confeccionada con poliéster 100 % reciclado y siguiendo criterios de producción local. El club señala que estas características mantienen la coherencia medioambiental de una iniciativa que pretende ir más allá del propio diseño de la equipación.

El Betis utilizará tanto la camiseta como la campaña de comunicación vinculada a ella para dar visibilidad a la problemática de los incendios forestales y fomentar la concienciación sobre la protección de los bosques y las zonas verdes.

La equipación será la que luzcan los jugadores verdiblancos durante el partido Forever Green de la temporada 2026/27. Con ello, el club volverá a utilizar el terreno de juego como escaparate para trasladar mensajes relacionados con algunos de los principales retos medioambientales.

El proyecto también refuerza la idea que guía el compromiso medioambiental de Forever Green y del Betis, basada en la participación de la sociedad. En esta edición, esa implicación se ha materializado permitiendo que la afición eligiera tanto el mensaje como el diseño de la próxima camiseta especial del club.