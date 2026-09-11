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Real Betis

El Real Betis jugará un amistoso en La Cartuja en homenaje a Ceuta y a sus ciudadanos

El conjunto verdiblanco se enfrentará a la AD Ceuta FC el jueves 1 de octubre a las 20.00 horas en un partido cuyos beneficios irán destinados a Cáritas de Ceuta

Jugadores del Real Betis celebran la victoria ante el Real Madrid.

Jugadores del Real Betis celebran la victoria ante el Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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El Correo

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El Real Betis disputará un partido amistoso con carácter solidario ante la AD Ceuta FC en el Estadio de La Cartuja. El encuentro se celebrará el próximo jueves 1 de octubre a las 20.00 horas y servirá como homenaje a la Ciudad Autónoma de Ceuta y a los ceutíes ante la grave situación que están atravesando.

Los beneficios obtenidos con la venta de las entradas serán destinados a Cáritas de Ceuta, a petición del Gobierno de la Ciudad Autónoma. El Real Betis y su Fundación han animado a todos los aficionados verdiblancos a participar en esta iniciativa y llenar La Cartuja para colaborar con la causa.

Precio de las entradas

Las entradas ya están a la venta y tendrán un precio de 5 euros, más 1,50 euros de gastos de gestión, para los socios del Betis —abonados y miembros del programa 'Soy Bético'—, que deberán introducir su ID-PIN en el código promocional. Además, podrán adquirir hasta cuatro localidades adicionales al mismo precio en la misma compra.

Para el resto del público, las entradas tendrán un precio de 10 euros, más los 1,50 euros correspondientes a los gastos de gestión. Inicialmente se habilitarán las gradas baja y media de Preferencia y Fondo, además de la grada baja de Gol Sur. En función de cómo avance la venta, el club irá abriendo nuevas zonas del estadio.

Además, a partir de la próxima semana, la Fundación Real Betis Balompié habilitará una fila 0 para que aquellos aficionados que lo deseen puedan realizar una aportación económica adicional a esta causa.

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De esta forma, La Cartuja volverá a acoger al Betis en un encuentro que, más allá de lo deportivo, tendrá un marcado carácter solidario y servirá para mostrar el apoyo del club y su afición a Ceuta y sus ciudadanos.

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