Villarreal CF - Real Betis Balompié: horario y dónde ver por televisión el duelo liguero entre los de Íñigo Pérez y Manuel Pellegrini

El Real Betis Balompié continúa preparando la visita del próximo lunes al Villarreal después de dejar atrás la victoria lograda en Lille en el estreno de la Champions League. La principal novedad de la sesión del viernes estuvo en las ausencias de Antony y Cucho Hernández, aunque en ninguno de los dos casos existe preocupación de cara al encuentro en La Cerámica. El brasileño no se ejercitó junto al resto de sus compañeros debido a una leve indisposición, mientras que el delantero colombiano llevó a cabo trabajo específico en el gimnasio, una circunstancia habitual dentro de la planificación semanal y la gestión de cargas.

Más allá de esas ausencias menores, Manuel Pellegrini continúa recibiendo buenas noticias con varios futbolistas que avanzan en su puesta a punto. Diego Llorente volvió a trabajar con normalidad utilizando la máscara protectora tras la fractura nasal sufrida ante el Real Madrid, mientras que Abde sigue integrado plenamente en la dinámica colectiva y ya se ejercita sin venda en la rodilla. Los dos siguen dando pasos hacia su regreso a la competición, aunque será el cuerpo técnico el que valore cuándo están preparados para reaparecer.

Fran García, Ceballos, Bellerín y Lo Celso en el entrenamiento del Betis del viernes en la CD Luis del Sol / Álex Mérida

Ceballos puede debutar ante el Villarreal y Lo Celso estrenarse también esta temporada

También Giovani Lo Celso, Dani Ceballos y Diego Conde completaron una nueva sesión junto al grupo después de haber formado parte de la convocatoria para el encuentro de Champions ante el Lille. Los tres continúan acumulando trabajo con el objetivo de ganar ritmo competitivo y aumentar progresivamente su protagonismo.

De este modo, la enfermería verdiblanca va vaciándose poco a poco y la única baja propiamente dicha sigue siendo Aitor Ruibal, que mantiene su proceso de recuperación al margen. El Betis llegará así al duelo ante el Villarreal con más efectivos y sin preocupación alguna por las ausencias puntuales de Antony y Cucho.

Si el carrilero de Sallent fuera la única ausencia obligada, Pellegrini tendría que hacer descartes.

Horario del partido Villarreal CF - Real Betis Balompié

El partido entre el Villarreal Club de Fútbol de Íñigo Pérez y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports, se disputará este lunes 14 de septiembre a partir de las 21:00 horas en el estadio de La Cerámica.

Dónde ver por televisión el Villarreal CF - Real Betis Balompié

El encuentro entre el Villarreal Club de Fútbol de Íñigo Pérez y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por Movistar LaLiga (diales 7 y 54 en Movistar y 110 en Orange), Movistar LaLiga HDR (dial 440) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.