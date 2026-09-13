Alineación probable del Betis ante el Villarreal: Pellegrini, con los titulares a La Cerámica

El Real Betis Balompié se medirá este lunes al Villarreal Club de Fútbol en La Cerámica. Un duelo entre dos equipos de Champions League que se presentan en el feudo amarillo en dos momentos diferentes. Los de Íñigo Pérez suman tan sólo dos puntos en los cuatro primeros choques ligueros, viniendo de perder con el Deportivo en casa, y también cayeron contra el Dortmund en Europa, y los de Manuel Pellegrini tienen nueve en su haber, con el borrón ante el Levante, y se presentarán en tierras castellonenses tras ganar en Lille en el regreso a la máxima competición continental.

Los verdiblancos afrontan la visita al Villarreal con buenas noticias desde la enfermería y con Antony y Cucho Hernández ya trabajando con normalidad junto al grupo después de las ausencias puntuales de los últimos días. El brasileño había sufrido una leve indisposición, mientras que el colombiano realizó trabajo específico en el gimnasio dentro de la habitual gestión de cargas.

También continúan dando pasos adelante Diego Llorente y Abde. El central se ejercita con máscara protectora tras su fractura nasal, mientras que el extremo ya trabaja sin venda en la rodilla. A ellos se suman Lo Celso, Ceballos y Diego Conde, que siguen acumulando sesiones para ganar ritmo competitivo. Así, Aitor Ruibal se mantiene como la única baja confirmada, por lo que Pellegrini llegará a La Cerámica con prácticamente toda la plantilla disponible.

Alineación del Real Betis Balompié

Un partido de seis puntos ante un rival de Champions

El inicio de temporada del Betis de Pellegrini está siendo ilusionante. Con alguna rotación, el Ingeniero ha conseguido sumar nueve puntos en Liga y vencer en el estreno de Champions, acumulando dos victorias de peso ante Real Madrid y Lille.

Habrán pasado seis días cuando el conjunto verdiblanco se presente en La Cerámica respecto al duelo en el norte de Francia, por lo que la fatiga muscular habrá descendido y el chileno no tendrá, apenas, que dudar del estado físico de sus futbolistas.

Olivier Giroud dispara ante Álvaro Valles en el Lille-Betis de Champions / MOHAMMED BADRA / EFE

Si hay dos que están destacando en estas semanas son Álvaro Valles y Marc Bartra, héroe en Lille con su doblete. El portero es titular indiscutible y, el catalán a la espera de que Llorente se encuentre en condiciones óptimas, formará nuevamente con Natan en el eje de la zaga. Héctor Bellerín se ha asentado por méritos propios en la derecha por delante de Ángel Ortiz y Fran García regresará al carril zurdo.

Fuera de casa y ante un Villarreal con Íñigo que gusta mucho de tener balón, el doble pivote de Facundo Bernal y Marc Roca parece innegociable, con Pablo Fornals cayendo a la izquierda e Isco Alarcón en la mediapunta.

Antony sería quien aportaría desequilibrio desde la derecha en un estadio en el que facturó un doblete la campaña pasada, y Cucho Hernández sería quien comenzaría en la punta con Troy Parrott esperando minutos como revulsivo al igual que Ceballos y Lo Celso pueden tener su oportunidad de estrenarse en la temporada.