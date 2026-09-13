Manuel Pellegrini recupera a Abde para Villarreal y aclara el estado de Ceballos: "Abde se ha integrado plenamente al 100% y Dani está mejorando"

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis Balompié, compareció en rueda de prensa al término del último entrenamiento del equipo previo al choque liguero ante el Villarreal CF. Con la única baja de Aitor Ruibal, el Ingeniero ha hecho dos descartes y viajará con 24: Diego Llorente es duda tras su fractura en los huesos propios de la nariz y Morante e Iker Losada no van por decisión técnica. El técnico verdiblanco también confirmó que Ez Abde está de vuelta.

Altas y bajas para el Villarreal-Betis: "El equipo ha entrenado bien, tuvimos una recuperación larga de martes a lunes, no tuvimos problemas en ese aspecto y Abde se ha integrado plenamente al 100% del entrenamiento y está en la lista de citados. Fuera están Morante, que volvió al filial que juega hoy día a las seis de la tarde. Está Aitor, como usted dice, que está afuera, y vamos a ir 24, porque vamos a ver a Diego Llorente, que tuvo una pequeña molestia. Vamos a ver los exámenes de la tarde".

Cómo está Dani Ceballos: "Dani está mejorando, por supuesto, en un tiempo largo. Sin entrenar con un grupo futbolístico, así que también era apurado arriesgarlo por una lesión muscular. Pero ya se está integrando mucho más y también está en la lista de citados".

Cómo se encuentra físicamente Gio Lo Celso y qué puede aportar: "Lo que puede aportar Gio, yo creo que todos conocemos su trayectoria y su calidad. Tiene una calidad espectacular. El tipo de fútbol nos viene muy bien. Ha tenido una lesión muscular larga. Ha tenido también unas vacaciones postergadas. Ha llegado después del Mundial, entonces también se reintegró tarde y lesionado al trabajo. Pero yo lo veo cada día mejor. Y seguro que en algunos de los próximos partidos va a tener minutos para nosotros".

Problema en balón parado: "Considero que el balón parado para el Betis y para todos los equipos que juegan en la liga y para todos los equipos que juegan en la Champions y para todos los equipos que juegan en el fútbol, que es un elemento decisivo, que iguala a todo lo que es la parte colectiva durante muchos minutos con una acción puntual. Por supuesto, mientras más recibe uno, más cuesta dar vuelta a los marcadores. Por otro lado, también nosotros hemos hecho muchos goles de balón parados. Revisan los goles que han hecho a los otros equipos también. Hay muchos balones parados. Así que hay que seguir mejorando, hay que seguir intentando ganar los aéreos. Todas las cosas yo creo que son mejorables".

Tres partidos en seis días, ritmo de competición muy alto y gestión de minutos: "Lo dije la semana pasada, me pareció muy mala la programación que hicieron de los partidos, tanto para nosotros como para el Villarreal. O sea, no tenemos ni ventaja ni desventaja con el equipo que jugamos. Nosotros jugamos el martes pasado, tenemos de martes a lunes para recuperar. Y ahora jugamos el lunes, jueves y domingo, con viaje de por medio. Por supuesto, Villarreal exactamente igual va a jugar el lunes, jueves y domingo. Pero la verdad es que han tenido sus razones por las cuales lo hicieron así. Yo creo que lo más lógico es que si ha jugado el martes, haber jugado el sábado o el domingo, para no tener tantos partidos de cara a la semana, que además venimos con la Champions League".

Factible zona Champions si gana en Villarreal: "No, no creo que por la cuarta fecha de la competición podamos saber quiénes van a ser los equipos que van a llegar al final. Una buena racha del Villarreal y va a estar nuevamente metido en los puestos de Europa. Así que en eso yo creo que todos los años hay equipos que por presupuesto, por plantel, tienen más posibilidades de llegar y Villarreal está en esa lista, como pueden estar la Real Sociedad y el Athletic".

Nuevo proyecto del Villarreal con Íñigo Pérez: "Siempre que hay un cambio de técnico, hay cambios de muchas cosas. La mecánica del juego, el conocimiento de los jugadores, de la llegada de nuevos jugadores. Yo creo que Íñigo ha demostrado en los equipos anteriores que es un técnico muy capacitado y seguramente retomará el nivel del Villarreal muy pronto".

Isco acumula tres partidos como titular: "Isco se encuentra bien físicamente. Creo que ha sido muy importante dosificarlo, no hacerle jugar más de 50 minutos. Seguramente de aquí al parón vamos a seguir con la misma previsión. Pero él está aguantando mejor los partidos, está con menos dolores y sabe que es un jugador muy importante".

Fabián, nominado al balón de oro: "Me alegro mucho por Fabián. Por todos los jugadores españoles que puedan estar en esa lista. Hay un jurado final, es el que decide. Desde el momento que ya está en la lista como posible, porque tiene posibilidades. Ojalá le resulte, pero más allá no podría dar una opinión".

Nivel y adaptación de Parrott: "Troy se está adaptando muy bien al juego. Es el tipo de centro delantero que necesitábamos. No hay una competencia de él con Cucho. Son dos jugadores muy importantes para nosotros. Cucho comenzó jugando, ha ido al banco, ha entrado. Así que mientras tengamos alternativas, yo creo que es muy importante la cantidad de partidos que vamos a tener. Me alegro mucho por Troy, que se haya adaptado rápido, que no es fácil. A pesar que creo que en delanteros centros es un poco menos complicado integrarse en la partida táctica. Pero son jugadores que han entrado muy bien y me alegro mucho. Y ojalá siga compitiendo todas las semanas".

Calendario cargado obliga a rotaciones y un Betis equilibrado: "Por supuesto, con la cantidad de partidos que hay. Sobre todo esta primera parte, que jugamos ocho partidos en menos de un mes, recién viniendo de vacaciones, con jugadores que han llegado tarde. Es muy importante tener una rotación. Uno tiende a querer dejar siempre el mismo equipo cuando las cosas andan bien. Yo creo que es muy importante tener al plantel involucrado. Tenemos ahora tres semanas, que nuevamente se han ido seleccionando y vamos a volver a tener ocho partidos. Así que se lo digo siempre a los jugadores. Yo creo que mientras hay un plantel comprometido e involucrado en todas las competiciones que estamos jugando, las posibilidades son muchísimo más altas. Si nos centramos solamente en once jugadores, no es que no puedan jugar, también puedo jugar todos los partidos, pero creo que van sintiendo el esfuerzo y cuando le toca al otro ya está absolutamente desmotivado o fuera de forma. Pero eso no implica que todos los jugadores tienen el derecho a jugar haciendo rotaciones. Siempre se evalúa el rendimiento de cada uno y en base a ese rendimiento también se juega más o se juega menos. Cuando uno está como técnico y tiene conocimiento y el plantel es un buen nivel, le sale mucho más fácil hacer la rotación".