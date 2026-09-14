El Betis visita al Villarreal con Parrott en racha y Ceballos a la espera de su debut

El Real Betis afronta este lunes, a partir de las 21:00 horas, una exigente visita a La Cerámica con el objetivo de confirmar el excelente momento con el que llega al cierre de la quinta jornada de LaLiga. Los de Manuel Pellegrini aterrizan en Villarreal reforzados por dos victorias de enorme valor ante el Real Madrid (1-0) y el Lille (2-3), mientras que el conjunto castellonense busca todavía su primer triunfo oficial de la temporada.

Las sensaciones de ambos equipos son prácticamente opuestas. El Betis ha conseguido dejar atrás rápidamente el duro 5-2 encajado frente al Levante y ha respondido con dos golpes de autoridad. Primero tumbó al Real Madrid en La Cartuja y después estrenó su participación en la Liga de Campeones con una victoria a domicilio en Francia. Dos resultados que han disparado la confianza de un equipo que quiere seguir instalado en la zona alta de la clasificación.

El Villarreal, por el contrario, llega con urgencias. El nuevo proyecto dirigido por Íñigo Pérez todavía no ha conseguido arrancar y suma únicamente dos puntos en LaLiga. Tras los empates iniciales contra Racing de Santander (2-2) y Atlético de Madrid (2-2), los amarillos perdieron ante Alavés (1-0) y Deportivo de La Coruña (2-3), antes de caer también frente al Borussia Dortmund (3-2) en su estreno europeo.

La diferencia entre ambos conjuntos es ya de siete puntos, una distancia considerable pese a encontrarse todavía en los primeros compases de la temporada. Además, La Cerámica es un escenario que no se le ha dado mal al Betis en sus últimas visitas: los verdiblancos no pierden allí desde el 3 de octubre de 2021.

Alineación del Real Betis Balompié

Pellegrini, que conoce perfectamente Villarreal después de las cinco temporadas que pasó en el banquillo amarillo, podrá recuperar efectivos para la cita. Antony y Cucho Hernández han trabajado con normalidad en las últimas sesiones después de realizar trabajo específico durante la semana y estarán disponibles. También regresa Ez Abde, ya muy mejorado de sus molestias en la rodilla.

Otra de las novedades puede ser Diego Llorente, que se ejercita con una máscara protectora después de la fractura nasal sufrida frente al Real Madrid y que le impidió participar en Lille. La principal ausencia continúa siendo la de Aitor Ruibal, lesionado desde la pretemporada, mientras que el guardameta Diego Conde ya está disponible para entrar en las convocatorias.

En ataque, Troy Parrott parte con opciones de mantener la titularidad después de su gran rendimiento en los últimos encuentros. El delantero irlandés marcó el gol de la victoria frente al Real Madrid y volvió a ver portería en Lille. También existe expectación por comprobar si Dani Ceballos disputa sus primeros minutos tras regresar al Betis nueve años después de su marcha al club madridista, aunque en principio no apunta al once inicial.

Pellegrini dispone esta vez de un mayor margen entre partidos, ya que el Betis jugó el pasado martes en Francia. Por ello, el técnico chileno podría apostar por un equipo bastante reconocible en Villarreal antes de volver a introducir cambios el próximo jueves frente al Getafe.

El conjunto local tendrá problemas especialmente en defensa. Carlos Romero y Juan Foyth son baja por lesión, mientras que en la portería el veterano Peter Gulácsi podría ganar la partida a Luiz Junior. La necesidad aprieta a un Villarreal que necesita reaccionar ante su público, pero enfrente estará un Betis cargado de confianza y dispuesto a prolongar una semana que ha cambiado por completo el ánimo verdiblanco.