El Betis conquista La Cerámica con los goles de Cucho y Natan y desatan a los de Pellegrini, que se instalan terceros en la tabla (1-2)

El Real Betis Balompié también sabe ganar donde duele. En una noche de ritmo frenético, sufrimiento y carácter, el conjunto de Manuel Pellegrini conquistó La Cerámica con una remontada de enorme mérito ante el Villarreal confirmando que su gran momento va mucho más allá de una simple racha. Los verdiblancos sobrevivieron al empuje inicial, se levantaron del gol inicial de Gerard Moreno y golpearon dos veces antes del descanso para defender después con oficio una victoria que pudo ser mucho más abultada y que los instala en la tercera plaza.

Con una camiseta en señal de apoyo al pueblo de Ceuta saltaron groguets y verdiblancos a La Cerámica en el que sería uno de los partidos de la quinta jornada con una primera parte vertiginosa que no dio tregua en ningún momento.

Los cinco primeros minutos fueron del Villarreal, buscando hostigar al Betis en la salida de balón con una presión alta intentando los de Íñigo Pérez llevar el guion del partido y queriendo ser protagonista, pero rápidamente equilibraron fuerzas los de Manuel Pellegrini y Héctor Bellerín avisaría a Gulacsi en un balón suelto a la salida de un córner en el 10'.

Acto seguido fue Álvaro Valles quien sede héroe para negarle el gol a Comesaña con una mano salvadora desviando el remate en boca de gol al larguero y evitando también el segundo remate de Mikautadze con otra mano a córner. El meta de La Rinconada, que más tarde no podría evitar el tanto de los castellonenses, demostró por qué es crucial para este Betis.

En el minuto 19', tras un comienzo sin cesar de área a área, le anularon un gol a Buchanan tras definir con clase con la puntera al palo largo, pero el canadiense estaba adelantado por milímetros.

Diez más tarde sí que no podría evitar el tanto de Gerard Moreno, que llegó tras peinar previamente Renato Veiga. Pero ahí pareció terminar el Villarreal en el primer tiempo, desatando un verdadero vendaval verdiblanco hasta que logró darle la vuelta al electrónico.

La acción siguiente al 1-0 tuvo como protagonistas a Gulacsi salvando y a Cucho errando con un remate de cabeza, mismos actores que se darían cita en el 39'. Ahí sí que no falló el colombiano recogiendo el rechace tras un jugadón de Abde que comenzó Isco Alarcón.

No cesó el Betis, que supo leer su superioridad en el feudo castellonense y en el 43' volteó el marcador. Esta vez la acción nació en la esquina con el de Arroyo de la Miel sirviendo el córner. El de Beni Melal peleó en el primer palo, quedó suelto el balón en el área tras puntear con la yema de los dedos Gulacsi y Natan eligió el lado correcto para rasear y hacer el 1-2.

El segundo tiempo fue otro cantar, con un Villarreal que salió a intimidar a los verdiblancos y que se encontró una gran respuesta bética sabiendo sufrir y teniendo innumerables contragolpes para cerrar el partido.

Abde volvió a aparecer para dejar a Cucho con todo a merced y no acertó a definir el de Pereira, los de Pellegrini se hicieron con el control que quisieron del balón, sobre todo tras la entrada de Dani Ceballos por Isco, pero el tanto de la tranquilidad no llegaría.

Vivió por momentos el conjunto bético, hoy de azul, en un sinvivir al no saber concretar ocasiones sumamente fáciles. Deossa -que entró muy enchufado- habilitó a Fornals, el mismo mediocentro de Marmato también la tuvo encontrando a Gulacsi, Cucho nuevamente, Antony, incluso Bellerín, pero todo terminaría de la forma en la que terminó el primer acto.

En La Cerámica también venció el Betis, ganó el Betis de Pellegrini, ese que ha vuelto a Champions por la puerta grande ganando en Lille, que se rehízo con maestría a la mala tarde en Orriols con una victoria ante el Real Madrid, otra en Francia y la de esta noche en Villarreal.

Son doce de quince puntos los que ya mandan en la tabla clasificatoria, en la que se sitúan terceros empatados con los blancos y a tres del Barcelona. Un día para recuperar, otro para entrenar y el jueves llega el Getafe a La Cartuja. LaLiga no para y la ilusión del Real Betis Balompié crece por momentos venciendo en un feudo difícil a un gran rival al que aventaja en diez puntos.