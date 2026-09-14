El elogio de Íñigo Pérez a Manuel Pellegrini antes del Villarreal-Betis: "Es un referente para cualquiera que le guste el fútbol, lo admiro desde mi etapa como jugador"

El Real Betis Balompié cerrará esta noche en La Cerámica la jornada 5 de LaLiga EA Sports. Los de Manuel Pellegrini se medirán a uno de sus rivales directos en estas últimas temporadas, el Villarreal Club de Fútbol, que ha cambiado de entrenador esta campaña y lo dirige actualmente Íñigo Pérez, ex del Rayo. El submarino amarillo no ha arrancado el campeonato como esperaba, en puestos de descensos tras cuatro partidos con dos empates y dos derrotas que se suman al duelo de Champions contra el Borussia Dortmund en el que cayeron 3-2.

Ante ello, el preparador pamplonica del equipo castellonense manifestó en la previa que espera que llegue "un momento en que todo se dará y obtendremos los resultados que merecemos". También tuvo palabras de agradecimiento a Manuel Pellegrini, al que admira "desde jugador como a todo el mundo que le guste el buen fútbol".

Íñigo Pérez: "Ojalá pueda conseguir todo lo que Pellegrini consiguió en el Villarreal"

Cómo ve al Betis: "Sabemos que nos enfrentamos a un duro rival. Un equipo que tiene mucho nivel, mantienen grandes futbolistas de la pasada campaña y se han reforzado con grandes jugadores. A ello se le une el gusto por el buen fútbol de su entrenador, que lo sabéis muy bien aquí, es destacable y espero un rival que irá a por el partido, de mucha calidad y que nos pondrá las cosas difíciles".

Apoyo de Manuel Pellegrini: "Le admiro desde mi etapa de jugador, como todo el mundo al que le guste el buen fútbol. Es un referente en el Villarreal y ojalá pueda conseguir todo lo que él consiguió en este club. Pellegrini es un referente aquí para vosotros y para cualquiera que le guste el fútbol. Si puedo ganar mi primer partido una jornada antes de lo que lo hizo él aquí, bienvenido sea".

Íñigo Pérez dialoga con Gerard Moreno durante el partido de Liga entre Alavés y Villarreal en el estadio de Mendízorroza / ADRIÁN RUIZ HIERRO / EFE

Buen trabajo en Villarreal: "Somos un cuerpo técnico que no nos gusta mentirnos a nosotros mismos. Creemos que merecimos más en muchos partidos y por eso sientes frustración y rabia. Creemos que llegará un momento que todo se dará, que obtendremos los resultados que merecemos".

Plantilla del Villarreal: "La plantilla es fuerte, estos jugadores tienen experiencia y habrán vivido situaciones similares. Por tanto, en este caso, mi aportación tiene que ver más con el mantenimiento de cómo les veo, con la energía que tienen que con el tener que intervenir. Hacemos muchas cosas para merecer más, y otros equipos con poco o con menos que nosotros, lo consiguen. Es algo que te quita energía, que lo notas en tus vibraciones y que es evitable. Es débil y simplista el pensar que a ellos sí y a nosotros no. Pero creo que es la propia autoexigencia la que marca el camino, el devenir y que por ende generes contagio en la forma de pensar de tus jugadores. La verdad es que la frustración y la rabia siempre aparecen cuando crees que te mereces algo y no te llega. Pero estamos trabajando en ello, sabemos que estamos en el camino correcto y el trabajo realizado dará sus frutos".