Real Betis Balompié
Las notas de los jugadores del Betis ante el Villarreal: Pellegrini dirige otra noche de nivel en La Cerámica con grandes rendimientos individuales
Álvaro Valles, Natan y Marc Roca, los más destacados del triunfo de los verdiblancos al Villarreal
El Real Betis Balompié venció en La Cerámica volteando el marcador tras adelantarse el Villarreal por medio de Gerard Moreno. Cucho y Natan fueron los artífices de una remontada que sitúa a los de Manuel Pellegrini terceros en el campeonato tras cinco jornadas.
Las notas de los jugadores del Betis
(10) Manuel Pellegrini: los calificativos se acaban con el Ingeniero. Pudo golear al Villarreal en una segunda parte en el que los suyos no estuvieron acertados de cara a gol. Otro gran triunfo para situar al Betis tercero en Liga. Queda semana por delante y dos planes que ejecutar ante Getafe y Deportivo para cerrar un inicio redondo de temporada. ¿Cuándo es su renovación? Un entrenador para la historia.
Titulares
(9) Álvaro Valles: siete paradas, varias de ellas de enorme nivel y casi 2 goles evitados en los guarismos de tantos esperados. Un portero que da puntos, muchos.
(7) Héctor Bellerín: fue quien mejor entró al campo, gozando de la primera oportunidad y estirando al equipo por su costado, pero en labores defensivas no estuvo tan fino y sufrió ante un Villarreal que cargó mucho las bandas.
(7) Marc Bartra: seis despejes, dos recuperaciones, una intervención clave en los minutos finales metiendo fuerte el pie para evitar un remate franco del Villarreal y ganando 4/6 duelos.
(9) Natan: fue el jefe de la defensa bética en La Cerámica. 6/6 duelos ganados en el suelo, tres entradas, diez despejes y cuatro recuperaciones. Marcó el gol de la victoria recogiendo un balón suelto en área.
(6) Fran García: debe ajustar en el plano defensivo, no ser tan impetuoso en ocasiones al ir a robar y picar cuando el encarador lo reta. En ataque es un soplo de aire fresco y siempre aparece para doblar. Qué físico tiene para duelos de ida y vuelta.
(9) Marc Roca: trece recuperaciones de balón, una auténtica burrada. Actuó solo sin Facundo, junto a Fornals y brindó un nivel altísimo en el feudo del Villarreal. Una sola falta, robando con limpieza e imponiendo su físico en los lances divididos. 91% de acierto de pase.
(6) Pablo Fornals: el partido lo fue llevando a diferentes demarcaciones y cumpliendo en todas, aportando oxígeno y sensatez en las acciones con balón y trabajando sin él recuperando la posesión hasta en ocho ocasiones. Falló un gol cantado.
(6) Roro Riquelme: fuera de sitio también es importante. Se dio cuenta de que en los lances físicos con Carlos Romero iba a salir perdedor y trazó diagonales hacia el interior para acercarse a Isco, tener balón y perder a su marcador. Dejó todo lo que tenía en el campo.
(7) Isco Alarcón: cada día más activo, cuatro pases clave, origina la jugada del 1-1 dejando atrás rivales y la del 1-2 con un córner a la cabeza de Abde. En la senda correcta y sumando minutos de mucha calidad.
(8) Ez Abde: por partidos como el de esta noche lo ha echado de menos el Betis aunque se hayan dado buenos resultados. Qué acción se inventa para el gol de Cucho y vaya la que volvió a sacarse de la chistera en el segundo tiempo para ceder a Cucho. El Betis debe blindarlo más si cabe.
(8) Cucho Hernández: como Parrott ante el Madrid, estuvo en el sitio en el que tiene que estar un delantero y no falló para hacer el 1-1. En el segundo tiempo pudo estar más acertado en dos ocasiones, pero dejó su sello y ayudó a que el Betis circulara con fluidez en el tramo final.
Suplentes
(7) Dani Ceballos: regresó como si nunca se hubiera ido, dándole seguridad al Betis, amasando balón, aportando criterio y metiendo la pierna para recuperar hasta tres balones. 100% de acierto en el pase y 6/8 duelos ganados en el suelo.
(7) Antony: se le sigue resistiendo el gol esta temporada, pero su sola presencia condiciona a los rivales. Pudo hacer el tercero en una gran contra que no supo concluir.
(8) Nelson Deossa: entró muy concentrado, aprovechando y haciendo gala de la potencia que tiene en arrancada, poniéndola al servicio del equipo, regalándole un gol a Fornals, intentando hacer otro con una buena definición y dándole aire al Betis interpretando qué necesitaban sus compañeros en cada momento. Así sí.
(Sc) Facundo Bernal: entró junto a Lo Celso para contener al Villarreal y sumar piernas por dentro.
(Sc) Giovani Lo Celso: entró en los últimos minutos para mantener la posesión. Poco a poco debe volver y ser importante.
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