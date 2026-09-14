Pellegrini ilusiona al Betis tras asaltar La Cerámica: "Tenemos que demostrar en el campo hasta dónde podemos llegar"

El Real Betis Balompié venció con autoridad en La Cerámica en una noche de marcador corto que pudo terminar en goleada al Villarreal. Los de Manuel Pellegrini se sobrepusieron al tanto inicial de Gerard Moreno con los goles de Cucho y Natan para remontar y situarse tercero en la tabla liguera al término de la quinta jornada.

Al término del encuentro habló para los micrófonos de Movistar y en rueda de prensa el Ingeniero, calificando el encuentro contra los de Íñigo Pérez de "partidazo en general". "El fútbol es un espectáculo y los dos equipos saben jugar. Hicimos un partido muy completo, quizás nos faltó tener más tranquilidad en las ocasiones que tuvimos para liquidar en el segundo tiempo. Ante un muy buen equipo, en su casa, me dejó muy contento lo que hizo el equipo".

Análisis del partido: "Primero muy positiva porque sacamos tres puntos de visita, cosa que siempre es difícil. Segundo, lo sacamos ante un rival directo, que está con muy pocos puntos, pero estoy seguro que va a pelear por lugares para Europa. Como le digo a los jugadores, es un partido de seis puntos. En tercer lugar, tuvimos la personalidad para ir a buscar el partido desde el primer minuto. Fue un primer tiempo parejo y un segundo que tres o cuatro goles más pudimos marcar por el juego pero me dejó muy contento el equipo".

Pellegrini: "Me dejó muy contento el equipo, no es fácil crearle tanto a un equipo como el Villarreal"

Goles fallados: "Uno cuando erra tanto el fútbol te castiga, pero estuvimos atentos defensivamente y buscando la portería contraria. Estuvimos un poco imprecisos pero no es fácil crearle tanto a un equipo como el Villarreal aquí en casa. Me dejó muy contento el equipo. El primer tiempo ellos tuvieron un par de llegadas peligrosas, en la segunda menos, tuvimos más control y llegadas. Ellos al estar en desventaja nos dejaron más espacio y los supimos aprovechar".

Inicio de temporada: "Es muy importante conseguir victorias en los primeros partidos. Después hay una intensa Champions a mitad de semana. Nos quedan seis puntos más antes del primer parón y hay que intentar seguir sumando, pero con el convencimiento de lo que hay que hacer para ganar y no confiarse. Todos los equipos son muy complicados".

Mejor comienzo de la historia: "Tener 12 de 15 es muy positivo. Esta semana tenemos seis puntos más en liga, luego nos insertamos con mayor continuidad en la Champions, que es difícil a mitad de semana, pero hay conciencia en el plantel que tenemos que demostrar en el campo a dónde podemos llegar. Recalco, un plantel, no un equipo, comprometido con una idea futbolística que ganaremos o perderemos pero el convencimiento está y lo tratamos de demostrar partido tras partido".

Profundidad de plantilla y perfiles creativos en la medular: "Tenemos muchos jugadores muy creativos, también está Fidalgo, GIo, Ceballos, Isco, tenemos jugadores creativos porque este equipo trata de jugar creativamente. Hay muchos partidos y mientras haya un grupo comprometido con el proyecto tenemos que seguir avanzando".

Vueltas de Abde y Lo Celso y redebut de Dani Ceballos: "Muy bien. Dani y Gio saben la capacidad técnica que tienen pero hay que llevarlo con cuidado porque tenían mucho tiempo sin trabajar o con lesiones. Abde tenía un esguince que ha podido trabajar con más continuidad pero necesitábamos que se le pasara el dolor. Lo mismo Antony que le vino bien jugar solo unos minutos. El plantel me permite hacer rotaciones y hay un plantel muy comprometido en buscar objetivos muy importantes y ahora tenemos que intentar sumar tres puntos más en casa".

Inicio de Íñigo Pérez en el Villarreal: "Cada partido es independiente, hoy marcamos diferencia con el marcador y en el juego, pero es cierto que yo llevo en el Betis siete años trabajando con una idea que los jugadores conocen. Íñigo recién llega, han cambiado jugadores y no es fácil comenzar cuando se comienza, independientemente del nivel de juego, con pocos puntos pero estoy seguro de que volverán al lugar que le corresponde. Al Villarreal le tengo mucho cariño y ojalá remonten lo antes posible".