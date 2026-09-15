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Real Betis Balompié - Getafe CF: horario y dónde ver por televisión el partido de LaLiga en La Cartuja

El conjunto de Manuel Pellegrini recibe a los de José Bordalás este jueves en La Cartuja en la jornada 6 de Liga con la única baja de Aitor Ruibal

Pablo Fornals celebra tras anotar el tercer gol de su equipo durante el partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports que Real Betis y Getafe CF disputan hoy domingo en el estadio La Cartuja, en Sevilla. EFE/ Julio Muñoz. ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***

Pablo Fornals celebra tras anotar el tercer gol de su equipo durante el partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports que Real Betis y Getafe CF disputan hoy domingo en el estadio La Cartuja, en Sevilla. EFE/ Julio Muñoz. ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)*** / Julio Muñoz / EFE

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Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Real Betis Balompié se medirá este jueves al Getafe Club de Fútbol en la jornada 6 de LaLiga EA Sports. Apenas ha tenido este martes para recuperar tras vencer por 1-2 al Villarreal en La Cerámica el pasado lunes en el cierre de la anterior fecha del campeonato remontando el tanto inicial de Gerard Moreno con los goles de Cucho y Natan.

De cara al duelo en La Cartuja, Manuel Pellegrini tendrá únicamente por lesión la baja de Aitor Ruibal confirmada, por lo que deberá hacer tres descartes más. Diego Llorente, que avanza tras su fractura en los huesos propios de la nariz, Morante e Iker Losada fueron los que no entraron en la relación final de jugadores en tierras castellonenses, pese a que el de Catoira sí viajó. Para este jueves, además del mediapunta gallego deberá tomar otras dos decisiones.

Isco, Marc Roca, Ceballos y Bellerín, en un entrenamiento del Betis en la CD Luis del Sol

Isco, Marc Roca, Ceballos y Bellerín, en un entrenamiento del Betis en la CD Luis del Sol / Álex Mérida

Dani Ceballos puede estrenarse de titular

Frente al Getafe, y con el Deportivo de La Coruña en el horizonte el próximo domingo en Riazor, el Ingeniero se verá obligado a rotar, sobre todo por el escaso tiempo entre los tres duelos ligueros de esta semana y sin tiempo para descansar después de La Cerámica.

Por ello, se esperan cambios en la defensa, con una posible rotación de los cuatro titulares ante el Villarreal y también que vuelva Facundo Bernal en la medular por Marc Roca, uno de los mejores frente a los de Íñigo, y que pueda estar acompañado por Dani Ceballos. Ya tuvo el utrerano sus primeros minutos, ofreciendo un buen nivel y podría saltar como titular por primera vez contra los de Bordalás. Antony está llamado a volver al once, Parrott puede entrar por Cucho y Fornals e Isco descansar ambos o uno de ellos al inicio.

Horarios jornada 6 LaLiga EA Sports

Horarios jornada 6 LaLiga EA Sports / LaLiga

Horario del partido Real Betis Balompié - Getafe CF

El partido entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Getafe Club de Fútbol de José Bordalás, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports, se disputará este jueves 17 de septiembre a partir de las 19:00 horas en el estadio de La Cartuja.

En los últimos cinco encuentros con los de Manuel Pellegrini como local, los verdiblancos cosechan tres victorias, un empate y una derrota. La pasada campaña, ya en La Cartuja, el marcador reflejó un contundente 4-0 en el último partido antes del parón internacional con un doblete de Aitor, un tanto de Fornals y otro de Cucho Hernández.

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Marc Bartra, Dani Ceballos, Héctor Bellerín y Fran García, en un entrenamiento del Betis

Marc Bartra, Dani Ceballos, Héctor Bellerín y Fran García, en un entrenamiento del Betis / Álex Mérida

Dónde ver por televisión el Real Betis Balompié - Getafe CF

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y el Getafe Club de Fútbol de José Bordalás, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

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