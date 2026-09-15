Real Betis Balompié
Natan, goleador del Betis ante el Villarreal: "Cuando sufrimos el gol sabíamos que íbamos a remontar"
"En el vestuario nos enchufamos unos a otros, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil y contento por el gol y por la victoria"
Uno de los goleadores del Real Betis Balompié en La Cerámica fue Natan de Souza. El central verdiblanco anotó en el minuto 43' el 1-2 definitivo al Villarreal aprovechando un balón suelto en el área tras un córner que botó Isco y que punteó con la yema de los dedos Gulacsi.
Al término del encuentro, el brasileño atendió a los medios oficiales del conjunto bético analizando la importante victoria en tierras castellonenses que permite a los de Manuel Pellegrini escalar hasta la tercera posición en la tabla tras cerrarse la quinta jornada.
Valoración del triunfo: "Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil contra un gran equipo… En el vestuario nos enchufamos unos a otros, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil y contento por el gol, por la victoria y nada, seguimos adelante".
Gol anotado: "Muy contento. La temporada pasada no hice ningún gol y ojalá que este año pueda ayudar muchas veces al equipo, haciendo gol, defendiendo… Pero más contento con la victoria del equipo".
Natan: "Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil contra un gran equipo"
Nivel y unión del vestuario: "En el vestuario hablamos que iba a ser un partido muy difícil, entonces nos motivamos uno a otro antes de empezar el partido. Cuando sufrimos el gol sabíamos que íbamos a remontar, entonces tenemos una plantilla muy fuerte. Sabemos que todos los partidos contamos con todos".
Con la mente en vencer al Getafe: "Hoy a celebrar, pero mañana a volver a entrenar, que tenemos otro partido en casa muy importante contra el Getafe y ojalá podamos ganar otra vez".
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