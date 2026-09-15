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Real Betis Balompié

Natan, goleador del Betis ante el Villarreal: "Cuando sufrimos el gol sabíamos que íbamos a remontar"

"En el vestuario nos enchufamos unos a otros, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil y contento por el gol y por la victoria"

Natan celebra con Bartra tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de la quinta jornada de LaLiga que Villarreal y Betis disputan en el estadio de La Cerámica

Natan celebra con Bartra tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de la quinta jornada de LaLiga que Villarreal y Betis disputan en el estadio de La Cerámica / Kai Forsterling / EFE

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Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

Uno de los goleadores del Real Betis Balompié en La Cerámica fue Natan de Souza. El central verdiblanco anotó en el minuto 43' el 1-2 definitivo al Villarreal aprovechando un balón suelto en el área tras un córner que botó Isco y que punteó con la yema de los dedos Gulacsi.

Al término del encuentro, el brasileño atendió a los medios oficiales del conjunto bético analizando la importante victoria en tierras castellonenses que permite a los de Manuel Pellegrini escalar hasta la tercera posición en la tabla tras cerrarse la quinta jornada.

Natan trata de tapar un tiro de Nicolas Pépé en el Villarreal-Betis de Liga en La Cerámica

Natan trata de tapar un tiro de Nicolas Pépé en el Villarreal-Betis de Liga en La Cerámica / Kai Forsterling / EFE

Valoración del triunfo: "Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil contra un gran equipo… En el vestuario nos enchufamos unos a otros, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil y contento por el gol, por la victoria y nada, seguimos adelante".

Gol anotado: "Muy contento. La temporada pasada no hice ningún gol y ojalá que este año pueda ayudar muchas veces al equipo, haciendo gol, defendiendo… Pero más contento con la victoria del equipo".

Natan: "Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil contra un gran equipo"

Nivel y unión del vestuario: "En el vestuario hablamos que iba a ser un partido muy difícil, entonces nos motivamos uno a otro antes de empezar el partido. Cuando sufrimos el gol sabíamos que íbamos a remontar, entonces tenemos una plantilla muy fuerte. Sabemos que todos los partidos contamos con todos".

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Con la mente en vencer al Getafe: "Hoy a celebrar, pero mañana a volver a entrenar, que tenemos otro partido en casa muy importante contra el Getafe y ojalá podamos ganar otra vez".

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