Alineación probable del Betis ante el Getafe: momento de rotaciones

El Real Betis Balompié recibe este jueves 17 de septiembre al Getafe en La Cartuja, a partir de las 19:00 horas, en la sexta jornada de LaLiga EA Sports. Los verdiblancos llegan al encuentro con apenas tiempo de recuperación después de imponerse por 1-2 al Villarreal en La Cerámica, remontando el tanto inicial de Gerard Moreno gracias a los goles de Cucho Hernández y Natan.

La acumulación de partidos obligará a Manuel Pellegrini a introducir numerosas rotaciones, pensando también en la visita del domingo al Deportivo de La Coruña. Aitor Ruibal es la única baja confirmada por lesión, mientras que se esperan cambios importantes en defensa y en el centro del campo. Dani Ceballos podría estrenarse como titular después de sus buenos primeros minutos como verdiblanco, acompañado posiblemente por Facundo Bernal. Antony apunta a regresar al once, mientras que Parrott podría relevar a Cucho y jugadores como Isco o Fornals podrían descansar.

Alineación del Real Betis Balompié

¿Rotaciones masivas?

Manuel Pellegrini ya ha dejado clara la importancia de meter a todos los jugadores en el ajo, de que todos sientan que tienen su espacio y de que son más que válidos en este Betis. Todos los jugadores del primer equipo, salvo los porteros suplentes, Aitor por lesión e Iker que no cuenta, o eso parece hasta la fecha, han contribuido a sumar puntos.

Ello puede dificultar el once que ponga en liza ante el Getafe, pero también puede ayudar a dar pistas de que las rotaciones pueden ser en casi todos los puestos, con Álvaro Valles como muro infranqueable en este gran inicio de temporada.

Ángel Ortiz, que ya fue titular en Mestalla, podría regresar de inicio junto a Diego Llorente, que ya ha dejado atrás sus molestias por la fractura en los huesos propios de la nariz y deberá acostumbrarse a jugar un tiempo con máscara, y Valentín Gómez en el eje, además de Junior Firpo en el carril zurdo de la defensa. El dominicano fue titular en Lille y podría repetir una semana después en La Cartuja.

Dani Ceballos roba un balón ante Ayoze Pérez durante el partido de la quinta jornada de LaLiga que Villarreal y Betis disputaron en el estadio de La Cerámica / Kai Forsterling / EFE

Facundo Bernal, que había actuado desde el comienzo en los cinco primeros encuentros, descansó en La Cerámica y gana enteros para volver ante el Getafe. Al lado del uruguayo, Dani Ceballos es quien se postula como acompañante en el doble pivote. Ya dejó buena muestra de su calidad ante el Villarreal y ansía con redebutar como titular en el Betis.

Antony también partió desde el banquillo contra los de Íñigo Pérez y debería saltar de inicio, junto a Abde en la izquierda y con la duda de quién hará la mediapunta. Ahí tanto Deossa, como adelantar a Ceballos y que entre Fidalgo atrás, o que repitan Isco Alarcón o Fornals, son opciones factibles. Incluso Lo Celso, que debe entrar poco a poco, puede ser la sorpresa.

Donde parece que no hay dudas, y así está quedando demostrado por los encuentros anteriores, es en la delantera, donde Pellegrini rota en cada partido mientras que Cucho y Parrott mantengan un nivel alto. Frente a los de Bordalás será el turno de nuevo del irlandés.