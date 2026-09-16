Pellegrini celebra sus 73 años con overbooking en el Betis: 25 futbolistas listos y dos descartes obligados ante el Getafe

El Real Betis Balompié completó este miércoles en la Ciudad Deportiva Luis del Sol la última sesión antes de recibir al Getafe CF en La Cartuja, en el encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports que se disputará este jueves a partir de las 19:00 horas. Los verdiblancos afrontan el duelo después de la importante victoria conseguida el pasado lunes en La Cerámica, donde remontaron al Villarreal con los goles de Cucho y Natan.

La sesión, en el 73 cumpleaños de Manuel Pellegrini -y del presidente bético, Ángel Haro-, estuvo marcada por la normalidad en una plantilla que, salvo Aitor Ruibal y Diego Llorente, contó con todos sus efectivos disponibles. El lateral de Sallent continúa al margen del grupo recuperándose de su lesión y el central madrileño tiene una pequeña molestia muscular y serán las únicas bajas confirmadas para el choque ante el conjunto de José Bordalás.

Bromas de los jugadores con Manuel Pellegrini en su 73 cumpleaños en el entrenamiento del Betis previo al Getafe. / Álex Mérida

Pellegrini hará dos descartes para el Betis-Getafe

Con todos los jugadores del primer equipo en dinámica, Manuel Pellegrini se verá obligado a realizar descartes por decisión técnica. El Betis cuenta con las 25 fichas profesionales ocupadas, además de Manu González y Morante, ambos con ficha del filial pero habituales en los entrenamientos del primer equipo, por lo que son 27 futbolistas disponibles. De ellos, además de Aitor y Llorente, otros dos tendrán que quedarse fuera de la convocatoria.

El técnico chileno afronta así una nueva prueba de gestión en una semana especialmente exigente. Después de visitar al Villarreal el lunes, el Betis recibe al Getafe apenas tres días después y tendrá que volver a jugar el domingo frente al Deportivo de La Coruña en Riazor. Una acumulación de partidos que invita a nuevas rotaciones en el once inicial.

Pellegrini ya dejó claro desde el inicio de temporada la importancia de mantener a toda la plantilla enchufada y el rendimiento de los futbolistas que han ido entrando ha permitido al equipo mantener la competitividad. Ante el Getafe se esperan varios cambios, especialmente en defensa y en el centro del campo.

Jugadores como Ángel Ortiz, Diego Llorente, Valentín Gómez o Junior Firpo podrían recuperar la titularidad, mientras que en la medular gana opciones Facundo Bernal, que descansó de inicio en La Cerámica, y Dani Ceballos, que podría estrenarse como titular tras sus primeros minutos con la camiseta verdiblanca. El utrerano dejó buenas sensaciones en su regreso y aspira a tener protagonismo en La Cartuja.

También apunta a volver al once Antony, suplente ante el Villarreal, mientras que en ataque podría entrar Parrott para dar descanso a Cucho Hernández. Pellegrini deberá volver a repartir esfuerzos en una plantilla amplia que afronta tres encuentros ligueros en apenas una semana.

Con una única sesión por la cercanía de los encuentros, el Betis cierra su escasa preparación para medirse al Getafe en La Cartuja con las únicas ausencias por lesión de Aitor Ruibal y Diego Llorente y con la incógnita de los dos descartes en una convocatoria de 23 que dará a conocer el propio Ingeniero en rueda de prensa a partir de las 12:30.