Iberdrola apuesta por la digitalización y la innovación en redes para potenciar los servicios esenciales

Las redes inteligentes allanan el camino hacia la descarbonización y electrificación de la economía, facilitando la integración de una mayor generación renovable, la movilidad y la climatización sostenibles (vehículo eléctrico y bomba de calor), las smart cities y el autoconsumo. Así, los servicios básicos, como es el caso del agua o el transporte, se benefician de la transformación de la red eléctrica, además de para optimizar su servicio y reforzar su apuesta por el medio ambiente, para ofrecer la mejor calidad de servicio e información a sus clientes.

De esta realidad se ha hablado durante la jornada Smart Grids INNOVA Madrid 2024. Organizada por i-DE, la compañía distribuidora del grupo Iberdrola en España, durante las diferentes sesiones de la jornada han participado empresas colaboradoras y proveedoras de la compañía, universidades, institutos tecnológicos e instituciones de la Comunidad de Madrid, que han destacado la importancia de la innovación como palanca facilitadora para la descarbonización de la economía.

En el encuentro, celebrado en el campus de Iberdrola de San Agustín de Guadalix, se han abordado los factores clave para que las redes eléctricas puedan asumir su papel fundamental en la transición energética como son la tecnología, las inversiones y los marcos regulatorios incentivadores.

Efigenio Golvano, delegado institucional de Iberdrola España en la Comunidad de Madrid, fue el encargado de dar la bienvenida a la jornada. ”Estamos llamados a utilizar la tecnología para acercar a los ciudadanos todos los beneficios de la transición energética. Estamos en un momento de aceleración y en el que, más que nunca, jugamos un papel decisivo” afirmó.

Seguidamente, Miguel López-Valverde Argüeso, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid subrayó la responsabilidad que tienen las Administraciones públicas “a la hora de afrontar los enormes retos que plantea un entorno enormemente cambiante en el que la innovación y los proyectos disruptivos son elementos decisivos para el bienestar y el crecimiento económico”. En este sentido, destacó la importancia que adopta la colaboración entre el sector público y el privado como vía de consecución de una verdadera y real transformación digital.

El consejero repasó también las cifras que sitúan a la Comunidad de Madrid a la cabeza de numerosos indicadores económicos y que la convierten en un polo de atracción del talento y la inversión, así como en un escaparate inmejorable en el que las grandes compañías y los empresarios emergentes quieren figurar. Así, por ejemplo, recordó que 1 de cada 4 nuevos empleos que se crearon en lo que va a de año tuvo su origen en la región, donde también 1 de cada 3 nuevos puestos están dedicados a la innovación y a la digitalización. Además, Madrid alberga el 25% de las principales empresas de media y alta tecnología.

En una mesa moderada por Marta Castro, directora de regulación de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), Jaime Flores, subdirector de Innovación, Desarrollo e Innovación de Canal de Isabel II, señaló que Canal de Isabel II entiende la oportunidad que ofrece la innovación como herramienta para ofrecer un mejor servicio a sus clientes y para continuar reforzando nuestra apuesta por el cuidado ambiental, especialmente desde el punto de vista energético.

“Canal es la empresa con mayor potencia instalada para la generación de energía eléctrica en la Comunidad de Madrid, y buscamos producir tanta energía como consumimos en el año 2030. Nuestros esfuerzos en digitalización siempre tienen este objetivo en mente: cada proceso que optimizamos es una gota de agua que no se gasta, es un kilovatio que no se consume, es un gramo de CO2 que no se emite", indicó Flores.

Por su parte, Carlos Sierra, director de Servicios de Transporte de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid aseguró que “la estrategia de implantación de Smart Charging que se está desplegando en los centros de operaciones de EMT en Carabanchel y Fuencarral supone el impulso definitivo, desde un punto de vista operativo, a la ambiciosa apuesta por la electrificación de la flota y sus infraestructuras”.

Madrid es la ciudad española con la mayor flota de autobuses 100 % limpios y con el mayor número de líneas electrificadas. El pasado mes de diciembre se cumplió un año de la retirada de los últimos autobuses municipales de diésel en la Empresa Municipal de Transportes (EMT), hito que convirtió a Madrid en la primera ciudad española – y una de las primeras capitales en Europa – con una flota de autobuses 100 % limpia.

De la visión de la Universidad habló José Pablo Chaves, subdirector adjunto del Instituto de Investigación Tecnológica de la Escuela Superior de Ingeniería ICAI de la Universidad Pontificia Comillas. “Los proyectos sandbox o bancos de prueba regulatorios son imprescindibles para poder probar nuevas tecnologías o nuevos conceptos, como las operaciones con flexibilidad que proveen los usuarios a las redes. Estos proyectos son especialmente relevantes en los negocios regulados como son las redes eléctricas”, afirmó. El subdirector recordó que el año pasado se abrió una convocatoria pública en estos temas, pero solicitó que se considerase de manera recurrente y como parte de la remuneración del negocio de redes a futuro para incentivar la innovación en el sector.

La directora de la Región Centro de i-DE, María Martínez, resaltó que las empresas distribuidoras deben dar respuesta a los retos de la electrificación del sistema ya que son el camino hacia una economía verde que permita la integración de más renovables y el auge del autoconsumo, el desarrollo de la movilidad sostenible, la implantación de la bomba de calor y la necesidad de dotar al cliente de datos para tener una mayor capacidad de decisión sobre su uso de la energía.

Por último, Rafael García González, viceconsejero de Medioambiente de la Comunidad de Madrid, fue el encargado de despedir las jornadas, "Desde la Comunidad de Madrid queremos desempeñar un papel protagonista en la descarbonización de nuestra región, incentivando sistemas energéticos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Para ello, queremos simplificar la burocracia, eliminando trámites administrativos y procedimientos farragosos, y facilitar los recursos necesarios para reducir los tiempos de respuesta para la puesta en marcha de proyectos e infraestructuras que contribuyan a la descarbonización en el menor tiempo posible y al desarrollo económico de la región", afirmó el vicesecretario.

Proyectos demostradores

La compañía ha trasladado desde su Global Smart Grids Innovation Hub de Bilbao una muestra de la tecnología más puntera para la gestión de las redes que permite reducir las situaciones de riesgo para los profesionales de campo y optimizar el mantenimiento de las redes eléctricas.

En la jornada se ha realizado una demostración de estos proyectos innovadores que se están desarrollando para mejorar las redes eléctricas, como es el uso de los satélites para la gestión de la vegetación, la utilización de realidad mixta para aumentar la seguridad de los trabajadores, la aplicación de sensórica inteligente en las infraestructuras, las plataformas de planificación de Smart Cities y la introducción del big data en beneficio de los clientes.

El Global Smart Grids Innovation Hub, puesto en marcha por Iberdrola en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia, se ha convertido en un polo de crecimiento y colaboración en torno a la descarbonización y el protagonismo de las redes eléctricas. Para ello, combina su capacidad tecnológica con la de proveedores de equipos y servicios, universidades y start-ups de todo el mundo, planteando así el diseño de la red eléctrica del futuro.