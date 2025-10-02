Gerardo Mariñas presenta 'El Cambio Permanente', una guía esencial para liderar en tiempos de incertidumbre
Basado en su dilatada experiencia en dirección, comunicación y consultoría, el autor presenta un método estructurado con ejemplos reales
Redacción
El directivo de agencias de comunicación, Gerardo Mariñas, publica su nuevo libro, 'El Cambio Permanente: Management efectivo para tiempos de incertidumbre', una obra que combina reflexión estratégica y herramientas prácticas para comprender y liderar en un mundo marcado por la transformación continua.
En un contexto en el que la innovación, la disrupción tecnológica y los cambios sociales, políticos y empresariales redefinen constantemente las reglas del juego, Mariñas ofrece un enfoque innovador para convertir la incertidumbre en una ventaja competitiva. Basado en su dilatada experiencia en dirección, comunicación y consultoría, el autor presenta un método estructurado con ejemplos reales y recursos aplicables que ayudan a:
- Comprender el cambio y aprovecharlo como motor de transformación.
- Desarrollar estrategias adaptativas para empresas y organizaciones.
- Implementar un modelo de gestión ágil y eficaz.
- Reforzar la resiliencia individual y colectiva en entornos dinámicos.
'El Cambio Permanente' trasciende el ensayo teórico y se convierte en una guía práctica para líderes, organizaciones y profesionales que buscan afrontar la incertidumbre con confianza. Entre los temas principales, destacan:
- El modelo de análisis e interpretación de los diferentes tipos de cambio y su efecto en una organización
- El nuevo paradigma del liderazgo: más humano, inclusivo y empático.
- La cultura de la adaptabilidad: cómo construir organizaciones ágiles y resilientes.
- La tecnología como motor de disrupción: inteligencia artificial, digitalización y automatización como catalizadores de nuevos modelos de negocio.
En palabras del propio autor: “El cambio ya no es una etapa, es el estado natural en el que nos movemos. Este libro es una invitación a comprenderlo, abrazarlo y gestionarlo con confianza”.
- El BCE manda una alerta a España: guarden dinero en efectivo para afrontar un nuevo apagón digital
- El nuevo Distrito Tecnológico de Sevilla estará en 2030 con 2.500 viviendas, la SE-35 y una parada de metro
- Andalucía recalifica suelos reservados para hoteles, oficinas, colegios o clínicas para construir 8.100 VPO
- Un grupo de encapuchados entra en una vivienda y asesina a un hombre de una brutal paliza en Padre Pío
- Coria del Río estrenará paseo fluvial más de 30 años después: la reforma estará lista el próximo verano
- Sevilla y Dos Hermanas ofrecen suelo para 14.000 VPO en Triana, Nervión, Sevilla Este, Palmas Altas o Entrenúcleos
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 1 de octubre de 2025
- Andalucía deja atrás el límite de renta en sus nuevas deducciones en el IRPF y multiplica por cuatro los beneficiarios