Moda
Emidio Tucci presenta su nueva campaña otoño-invierno 2025 con Jude Law: elegancia atemporal y sofisticación cotidiana
Redacción
Emidio Tucci presenta su nueva campaña otoño-invierno 2025 con Jude Law: elegancia atemporal y sofisticación cotidiana La firma Emidio Tucci, de El Corte Inglés, lanza su nueva colección otoño-invierno 2025 de la mano del reconocido actor Jude Law, icono internacional de estilo y sinónimo de elegancia. La campaña celebra la fusión entre el estilo clásico y la frescura contemporánea, con prendas que elevan el día a día sin renunciar al confort.
Jude Law encarna a la perfección el espíritu de Emidio Tucci: un hombre que valora la calidad, la autenticidad y el diseño. Su presencia aporta carácter a una campaña que redefine el concepto de elegancia masculina.
La campaña ha sido realizada por la productora LEE FILMS, con fotografía de Pablo Sáez y dirección de Albert Moya, en colaboración con los equipos internos de El Corte Inglés.
La colección está disponible en todos los puntos de venta de El Corte Inglés, así como en la web www.elcorteingles.es y en la App de compra. Descubre más sobre Emidio Tucci en su cuenta de Instagram: @emidiotucci.
