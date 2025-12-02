Redacción

Forbes selecciona 36 centros líderes en distintas especialidades en España

Treinta y seis hospitales españoles han sido seleccionados por Forbes España como los mejores en diferentes especialidades. Estos centros destacan por su excelencia clínica, infraestructura de vanguardia y capacidad para proporcionar atención de calidad a los pacientes. Esta nueva lista resalta el alto nivel de calidad y dedicación que estos hospitales brindan, garantizando atención sanitaria de primer nivel. Sara Campelo, directora de comunicación de Spainmedia, explica que la selección de los hospitales se hace “analizando criterios como reputación clínica, tecnología disponible, la experiencia de paciente y sobre todo el compromiso del hospital con la investigación y la formación”. Las especialidades van desde la oncología, donde el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid se distingue por su abordaje integral, hasta la cardiología con La Paz, también en Madrid, como uno de los referentes. El Centro Médico Teknon de Barcelona o el Hospital La Fe de Valencia destacan en cirugía plástica y reparadora, mientras que el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, o el hospital Quirón salud Sagrado Corazón de Sevilla, destacan por su atención en patologías digestivas. Según Sara Campelo “una buena especialidad la hacen los médicos y las condiciones de los hospitales”. En su opinión “la excelencia es una combinación entre talento y recursos”. También la Fertilidad, con IVI MADRID o el Hospital Quirón Barcelona y las Urgencias, con el Hospital 12 de octubre, entre otros, han entrado este año en esta lista con la que Forbes España busca poner en valor la reputación de la sanidad en España.