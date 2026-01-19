Grupo UAX, Atlético de Madrid y Live Nation se unen para impulsar la formación e investigación para la industria del deporte, música y entretenimiento

Grupo educativo UAX, Atlético de Madrid y Live Nation han formalizado su alianza estratégica para impulsar la formación e investigación en la industria del deporte, música y entretenimiento. Grupo UAX se convierte así en partner académico de las empresas referentes en sus ámbitos y afianza su modelo de cooperación con grandes organizaciones al involucrar a los profesionales del Atlético de Madrid y Live Nation en el desarrollo académico de sus estudiantes.

Gracias a esta colaboración, la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) se convierte en la universidad oficial del Atlético de Madrid y Live Nation, y junto con XTART FP, el instituto de Formación Profesional del grupo, creará titulaciones de FP y Posgrado en salud, gestión deportiva en colaboración con el Atlético de Madrid, así como en gestión y tecnología aplicada a la industria de la música y el entretenimiento con Live Nation. A su vez, siguiendo el modelo del Grupo UAX, los profesionales del club de fútbol y Live Nation participarán de forma activa en el desarrollo académico de los estudiantes a través de clases magistrales y proyectos UAXmakers, que desarrollarán junto a los estudiantes de la universidad.

La dimensión del acuerdo se amplía a nivel internacional con la posibilidad de desarrollar programas formativos en las franquicias Atlético de San Luis (México) y Atlético Ottawa (Canadá). “Para el Grupo UAX la formación práctica y conectada con las empresas es la clave de nuestro modelo, por lo que este gran proyecto con el Atlético de Madrid y Live Nation la hace realidad. Nos aportan conocimiento de la demanda de habilidades, profesionales con experiencia práctica como docentes, y prácticas profesionales para nuestros estudiantes, y a la vez nos permite retornar a empleados y jugadores la formación necesaria para su futuro desarrollo profesional. En Grupo UAX creemos en la formación integral y continua de los profesionales como palanca de desarrollo económico y social, y con esta alianza creamos nuevas vías para transferir el conocimiento a la industria deportiva y del entretenimiento formando a los mejores futuros profesionales” ha afirmado Domingo Mirón, CEO del Grupo educativo UAX.

“El Atlético de Madrid es un club que siempre mira al futuro con optimismo y la formación es un pilar fundamental para construirlo. Contar con Grupo UAX como partner académico nos aporta experiencia para ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento a nuestros jugadores y empleados, pero también nos permite participar de forma directa en la formación de los futuros profesionales de la industria”, ha concretado Óscar Mayo, director general de Ingresos y Operaciones del Atlético de Madrid.

“Nuestra industria necesita diferentes profesionales preparados para liderar la innovación en un entorno global que evoluciona muy rápido y en el que cada vez interactúan más agentes. Con esta alianza, reforzamos nuestro compromiso con la creación de talento en todos los perfiles alrededor de la industria, capaz de transformar la música y el entretenimiento y entendiendo el sector de hoy, aportando la experiencia internacional de Live Nation y sumando la excelencia académica del Grupo UAX para que los estudiantes desarrollen competencias que marquen la diferencia en un mercado cada vez más conectado y dinámico”, señaló Ana Gómez de Castro, directora de Educación y RSC de Live Nation España.

Los estudiantes del Grupo UAX contarán también con la posibilidad de realizar sus prácticas en Live Nation y el Atlético de Madrid y disfrutarán de experiencias a lo largo del curso académico para enriquecer su formación. Estas medidas buscan impulsar la empleabilidad de los estudiantes del Grupo UAX, con una formación completa y eminentemente práctica.

Además, The Valley Business & Tech School, la escuela de negocios del grupo estará a cargo de los programas de formación in-company para jugadores y empleados del club en el área de negocios y tecnología, dos ámbitos de alta empleabilidad. Por su parte, The Valley Talent ofrecerá los servicios de headhunting y recruiting para la entidad deportiva que podrá contar con procesos de selección adaptados a sus necesidades.

El acuerdo incluye también una dotación para becas de alto rendimiento dirigidas a jugadores y programas de formación continua para empleados, con el objetivo de facilitar el acceso a titulaciones de alta empleabilidad y programas de calidad en FP, Grado y Postrado, executive, micro credenciales y certificaciones.

Grupo UAX, Live Nation y el Atlético de Madrid buscan también impulsar la generación de conocimiento y acelerar su transferencia a la sociedad para ser un motor de crecimiento económico y desarrollo social. Por ello, la colaboración que han firmado prevé el impulso de proyectos de investigación científica coordinados por UAX y con la participación de profesionales del Grupo UAX, la promotora y del club en calidad de investigadores principales o coinvestigadores.