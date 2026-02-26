Agencias

Un 38% de los españoles nunca se ha revisado la audición, pese a que 9 de cada 10 creen que afecta a la calidad de vida

La salud auditiva es, todavía, una asignatura pendiente en la población española. Según la OMS, en España, aproximadamente 5,5 millones de personas viven con pérdida auditiva, de las cuales 4,9 millones presentan pérdida leve o moderada. Con motivo del Día Mundial del Cuidado del Oído y la Audición, que se celebra el 3 de marzo, Nuance Audio ha presentado el estudio que revela que el 38% de los españoles nunca se ha revisado su audición. Sólo un 36% lo hace cada año frente al 60% que sí revisa su visión. Según este estudio, pese a que solo el 15% de los encuestados califica su audición como regular o mala, son más del 45% los que reconocen experimentar dificultades en ambientes ruidosos. Estos problemas le han ocasionado a 2 de cada 3 españoles frustración o aislamiento. Para Rocío Melero, audioprotesista de EssilorLuxottica, los resultados de la encuesta muestran una paradoja clara y es que : “Sabemos que la pérdida auditiva afecta a la calidad de vida, pero seguimos retrasando su revisión y tratamiento. Por ello, consideramos necesario fomentar una cultura preventiva mediante soluciones que integren la tecnología, eliminen barreras y reduzcan el estigma del uso de audífonos, especialmente en mujeres”. En cuanto a las soluciones auditivas, el 54% de los encuestados, optaría por audífonos invisibles y el 38% busca discreción y diseño, según Melero: “Desde Nuance Audio hemos creado unas gafas que integran tecnología auditiva avanzada en un diseño invisible, cómodo y sencillo. Se trata de una solución invisible para personas con pérdida de audición leve o moderada, incluyendo micrófonos direccionales y altavoces de oído abierto. Su uso es muy sencillo, ya que se gestionan mediante una aplicación móvil que es muy intuitiva. Y, además, son eficaces y estéticas”.