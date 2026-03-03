Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oposiciones profesoresPromoción internaNotaria JerezDANA AndalucíaAndalucía desempleoLínea 2 metroFelipe VI CayetanaCayetana de Alba historiaTiroteo Marbella
instagramlinkedin

El 40% de los melillenses y el 33% de los ceutíes se declaran muy insatisfechos con su sanidad pública

El estudio “Percepción de la sanidad pública en Ceuta y Melilla”, realizado por Ipsos, refleja niveles elevados de insatisfacción ciudadana.

Estudio “Percepción de la sanidad pública en Ceuta y Melilla”

Estudio “Percepción de la sanidad pública en Ceuta y Melilla”

El 40% de los melillenses y el 33% de los ceutíes se declaran muy insatisfechos con el funcionamiento de la sanidad pública en su ciudad, según un estudio realizado por Ipsos. El informe refleja además un bajo uso de los niveles de mayor complejidad: el 60% de la población afirma no acudir casi nunca a la atención especializada y entre el 75% y 84% tampoco recurre habitualmente a la atención hospitalaria. Para Silvia Bravo, directora de investigación de Ipsos “este patrón de uso se asocia a dificultades percibidas de acceso, vinculadas a las listas de espera y a las demoras en la atención. La valoración media del sistema sanitario público se sitúa en un 5,4 sobre 10 en Ceuta y en un 4,9 en Melilla.”

Estudio “Percepción de la sanidad pública en Ceuta y Melilla”

El estudio también recoge valoraciones negativas en aspectos estructurales como la accesibilidad administrativa, la tecnología y el grado de digitalización, que reciben opiniones desfavorables por parte de cerca de uno de cada tres ciudadanos. En contraste, los elementos mejor valorados están relacionados con el personal sanitario, que obtienen buenas valoraciones. Sin embargo, el estudio concluye, según Silvia Bravo que “ los problemas estructurales son evidentes. El 66% de los ciudadanos en Ceuta y el 59% en Melilla califican negativamente los tiempos de espera, y cerca de uno de cada tres señala valoraciones negativas sobre la tecnología y el grado de digitalización del sistema.”

Noticias relacionadas

La sanidad pública en ambas ciudades depende del INGESA, organismo adscrito al Ministerio de Sanidad y responsable de la gestión directa del sistema sanitario en Ceuta y Melilla. Los datos dibujan un sistema sanitario con importantes dificultades estructurales, donde las listas de espera y el acceso a la atención concentran las críticas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Regina llega a Andalucía: cuatro provincias con avisos y lluvia de barro en estas zonas el martes y miércoles
  2. Susana Díaz se ofrece a ayudar a María Jesús Montero en la campaña: 'Siempre que me llame el partido allí estaré
  3. Sevilla abrirá 54 nuevos hoteles, diez de ellos de lujo: 'Podemos aguantar más turismo
  4. Así serán las torres de diez plantas junto a Jardines de Hércules en Sevilla: aprobada su construcción de forma definitiva
  5. El precio de conmemorar el quinto centenario de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla: sólo el desfile del 28F costó 185.000 euros
  6. La Junta abre la puerta a una mayor ampliación de la línea 2 por el Aljarafe y estudiará las propuestas de los alcaldes
  7. Dos Hermanas vuelve a sacar a subasta la fallida Ciudad de la Energía más de 15 años después por cuatro millones de euros
  8. Matalascañas empieza a ver la luz: acuerdo entre administraciones para dar una solución estructural a la playa y a Doñana

Despega de Omán un avión militar con 171 españoles repatriados por la guerra contra Irán

Despega de Omán un avión militar con 171 españoles repatriados por la guerra contra Irán

Escalada de velocidad: récords mundiales, duelos al milisegundo y estrategia en la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026

Escalada de velocidad: récords mundiales, duelos al milisegundo y estrategia en la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026

Copa del Rey: Real Sociedad - Athletic, en imágenes

Copa del Rey: Real Sociedad - Athletic, en imágenes

'Mosturito' y 'Raíles y maletas', Premios de Novela y Ensayo Almudena Grandes en La Rinconada

'Mosturito' y 'Raíles y maletas', Premios de Novela y Ensayo Almudena Grandes en La Rinconada

Bonoloto: Resultado del sorteo de este miércoles 4 de marzo de 2026

Bonoloto: Resultado del sorteo de este miércoles 4 de marzo de 2026

Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 4 de marzo de 2026

Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 4 de marzo de 2026

Mejora la productividad, pero no lo suficiente

Mejora la productividad, pero no lo suficiente
Tracking Pixel Contents