Secciones

Es noticia
Imputación gerente CartujaHermandad de la PazCambio de horaAlertas AemetProcesiones Semana Santa ÉcijaControles DGT AndalucíaInstalaciones deportivas Polígono SurAmpliación Feria de Abril 2027Tarjetas monedero AndalucíaLey gestión ambientalPueblo arroz Sevilla
instagramlinkedin
Los ciudadanos de Ceuta y Melilla suspenden la gestión sanitaria del Gobierno central

Los ciudadanos de Ceuta y Melilla suspenden la gestión sanitaria del Gobierno central

Redacción

Los ciudadanos de Ceuta y Melilla suspenden la gestión sanitaria del Gobierno central

Redacción

RRSS WhatsAppCopiar URL

Según el estudio realizado por Ipsos “Percepción de la sanidad pública en Ceuta y Melilla”, los ciudadanos de ambas ciudades se declaran muy insatisfechos con la actuación del Gobierno central y otorgan un suspenso a su gestión sanitaria. Así lo explica Silvia Bravo, directora de investigación de Ipsos: “la gestión sanitaria obtiene una valoración media de 3,7 sobre 10 en ambas ciudades. Concretamente algo más de la mitad de la ciudadanía se declara insatisfecha con la gestion sanitaria”.

TEMAS

Tracking Pixel Contents