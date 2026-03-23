El paraíso de los 'cazatesoros' llega a Barcelona
El retailer off-price TK Maxx abre las puertas de su primera tienda en España
Redacción
Barcelona ha dado un paso más como destino de compras. El gigante internacional TK Maxx abre su primera tienda en España y lo hecho en la ciudad condal. En las horas previas a la inauguración oficial ya había gente esperando la apertura del centro con gran curiosidad e interés en encontrar “su tesoro”.
TK Maxx son más de 2.000 m² en una sola planta llenos de moda, belleza y hogar donde el hábito de compra es diferente. Tras más de 30 años de presencia en Europa, este modelo de retail se basa en ofrecer artículos de grandes marcas hasta un 60% más baratos de su precio recomendado.
A diferencia de otras tiendas, TK Maxx no ofrece promociones o rebajas puntuales. Su modelo off-price presenta prendas y productos a precios extraordinarios todos los días del año.
Rostros conocidos del ámbito digital y cultural de Barcelona no quisieron perderse el evento de apertura, que fue conducido por la actriz y presentadora Marta Torné quien destacó esta nueva forma como “inspiradora, inesperada y llena de alegría.” Para Torne, cada visita a la tienda: “se convierte en una auténtica búsqueda del tesoro, donde es posible encontrar piezas especiales y gran calidad para toda la familia y el hogar, y todo ello con precios mucho más bajos”
En TK Maxx no hay almacenes ni reposiciones garantizadas: lo que se ve es lo que hay. Y cuando se acaba, se acaba. La emoción de descubrir el tesoro llega a Barcelona con una propuesta clara: artículos de gran calidad, precios pequeños todo el año y algo nuevo que descubrir en cada visita.
- Juan Antonio Salado, meteorólogo: 'Las posibilidades de lluvia durante la Semana Santa serán escasas
- Antonio Delgado: 'A partir del Lunes Santo no se ven lluvias generalizadas en Sevilla durante la Semana Santa
- Matías Almeyda reconoce su error en el Sevilla-Valencia: 'No me analicen por lo que digo, háganlo por el trabajo, y hoy no fue bueno
- La Feria de la Gamba de Punta Umbría celebra su 30 aniversario con récord de solicitudes y un acuerdo de 12.000 euros para su organización
- Cuándo y dónde recoger el programa de mano de 'El Llamador' de la Semana Santa de Sevilla de 2026
- La Aemet afina su pronóstico para la Semana Santa: ¿Se salvarán las hermandades de Vísperas de la lluvia?
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 21 de marzo de 2026
- De cruz de mayo a fenómeno masivo: la Abnegación de San Bernardo llena las calles y reaviva el debate cofrade