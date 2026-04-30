Chiclana acoge la primera tienda Decathlon pop-up en Cádiz
Este nuevo espacio acompañará a los deportistas durante los meses de mayor actividad, respondiendo a las necesidades específicas de cada temporada, y permanecerá abierto desde el 30 de abril hasta finales de octubre.
Decathlon pop-up Chiclana cuenta con 250 m² y una oferta centrada en deportes de agua y otras disciplinas como running, fitness, deportes de montaña y ofrecerá el servicio de alquiler por días de paddle surf.
Además de Chiclana (Cádiz), el pasado mes de abril abrieron sus puertas las pop-up de Magaluf (Mallorca), Cullera (Valencia) y Mogán (Canarias), en el marco de la estrategia de la compañía para impulsar formatos de tienda estacionales en España.
Decathlon, la marca multideporte mundial, refuerza su compromiso de llegar a más personas con la apertura de Decathlon pop-up Chiclana, su primera tienda estacional en la provincia de Cádiz. Este nuevo punto de venta afianza la apuesta por la accesibilidad y la cercanía de Decathlon al acompañar a los deportistas durante los meses de mayor actividad deportiva.
Ubicado en las proximidades de la Playa de la Barrosa, este nuevo espacio de 250 m² está diseñado para dar respuesta a la demanda de la zona con una oferta adaptada centrada en deportes de agua, con foco en natación, surf y snorkel, además de una cuidada selección de productos para disciplinas como fitness, deportes de montaña y running.
En cuanto a servicios, el nuevo establecimiento ofrecerá recogida de pedidos online y el alquiler por días y semanas de paddle surf, ampliando las alternativas para disfrutar del deporte con mayor flexibilidad. Esta última iniciativa se enmarca en la estrategia de circularidad de Decathlon, que busca alargar la vida útil de los productos y ofrecer más opciones para la práctica deportiva.
El espacio contará con un equipo de colaboradores expertos y apasionados por el deporte, preparados para ofrecer un asesoramiento cercano y personalizado según las necesidades de cada cliente.
Decathlon pop-up Chiclana abrirá sus puertas el 30 de abril a las 12.00 horas y permanecerá abierto hasta finales de octubre. El horario de la tienda será de lunes a domingo y festivos de apertura de 10.00 a 22.00 horas.
Pablo Gutiérrez, responsable de Decathlon pop-up Chiclana, señala: “En esta época del año, Chiclana reúne a miles de personas que viven y disfrutan del deporte. En Decathlon, queremos estar cerca de ellas, donde realmente nos necesitan, y contribuir de forma positiva al desarrollo de la práctica deportiva en la zona. Esta tienda nace para acompañar a los deportistas, con un equipo disponible y especializado para orientar y ayudar en la elección del material deportivo adecuado.”
La apertura de Decathlon pop-up de Chiclana responde a la estrategia de la compañía de impulsar modelos de tienda estacionales, adaptados a las necesidades específicas de cada temporada. Bajo este mismo formato, han abierto también sus puertas las tiendas Magaluf (Mallorca), Mogán (Canarias) y Cullera (Valencia).
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