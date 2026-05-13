Madrid lidera la libre elección sanitaria en España y consolida el modelo con la valoración más alta del país

El derecho a elegir médico, especialista u hospital dentro del sistema público de salud es uno de los elementos mejor valorados por los ciudadanos en España. Así lo recoge un estudio realizado por Ipsos sobre percepción de la sanidad pública en España, basado en 6.000 entrevistas a usuarios en todas las comunidades autónomas.

Los resultados sitúan a la Comunidad de Madrid como la región con la valoración más alta del sistema de libre elección sanitaria, con niveles elevados tanto de conocimiento como de uso efectivo de este derecho entre los ciudadanos. Los datos muestran niveles de conocimiento, uso y satisfacción desiguales entre comunidades autónomas.

Madrid está al frente de todas las regiones en esta materia, puesto que el 71% de los ciudadanos sabe que puede elegir médico de familia dentro del sistema público (10 puntos más que la media nacional, situada en el 61%).

Además, los datos reflejan un alto grado de familiaridad de los ciudadanos madrileños con las posibilidades de elección dentro del sistema sanitario público. El nivel de conocimiento de Madrid respecto a la libre elección de médico de familia es seguido de cerca por Galicia (69%), Asturias y Andalucía (ambos 68%).

En el caso de la libre elección de médico especialista, Madrid alcanza un 48%, mientras que en atención hospitalaria se sitúa en el 56%, en ambos casos muy por encima de la media nacional (28%). En especialista, Madrid se sitúa claramente por delante de otras comunidades como Baleares (33%), Cantabria (31%) y La Rioja (30%). En el ámbito hospitalario, a Madrid (56%) le siguen Andalucía (30%) e Islas Baleares (29%).

Por el contrario, las comunidades con menor grado de conocimiento de la libre elección son Navarra y País Vasco (ambas con un 48%), y Baleares (44%) en el caso de atención primaria; Canarias (18%), Extremadura (17%) y Aragón (16%) en el caso de médico especialista; y, Canarias (16%), Extremadura (13%) y Aragón (12%) en el caso de atención hospitalaria.

Ejercicio eal de la libre elección

El uso efectivo del derecho es más bajo que su conocimiento, pero con grandes diferencias territoriales. La media nacional se sitúa en un 45% en atención primaria, un 18% en especialista y un 16% en hospital.

En uso real de libre elección de médico de familia, Andalucía (53%), Cantabria (51%), Madrid (46%) o Galicia (46%) son las comunidades con mayor ejercicio, todas ellas por encima de la media nacional (45%). Los porcentajes más bajos corresponden a Extremadura (38%), Comunidad Valenciana (37%) y Aragón (34%).

En el caso de uso real de libre elección para recibir atención especializada, Madrid es líder con un 26%, seguida de Baleares (22%), La Rioja y Castilla-La Mancha (21%), todas ellas por encima de la media nacional (18%). En la parte baja del ranking de uso de especializada se encuentran Galicia y País Vasco (13%) y Extremadura (12%).

Respecto a la atención hospitalaria, Madrid vuelve a destacar con un 27%, seguida de Baleares (22%) y Andalucía y Castilla-La Mancha (16%), mientras que las cifras más bajas corresponden a País Vasco y Castilla y León (9%), Asturias (7%) y Extremadura (5%).

Notable para el derecho a la libre elección

La valoración de la libre elección sanitaria se sitúa en niveles elevados entre los ciudadanos, con diferencias entre comunidades autónomas y una posición destacada de Madrid en este ámbito.

A este respecto, la directora de Opinión de Ipsos, Silvia Bravo, dijo a Servimedia que "Madrid ha obtenido la mejor valoración del sistema de libre elección sanitaria con una nota de 7,7 sobre diez, la más alta del país y por encima de la media nacional, que se sitúa en 6,8". "De hecho, el 40% de los ciudadanos madrileños califica el derecho a elegir de forma sobresaliente”. Le siguen Navarra (7,4 y 29% de sobresaliente) e Islas Baleares (7,1 y 19% de sobresaliente). En contraste, Andalucía, Canarias y Castilla y León (las tres con una puntación de 6,4), presentan las valoraciones más bajas.

Por niveles asistenciales, la media nacional se sitúa en valores elevados: un 7,8 tanto en la valoración de la elección de médico de familia como de hospital, y un 7,6 en el caso de médico especialista. En este contexto, la Comunidad de Madrid se sitúa por encima o en línea con la media en los tres niveles asistenciales, con un 7,9 en atención primaria, un 7,9 en especialista y un 8,0 en hospital, lo que la posiciona entre las comunidades con valoraciones más altas.

En atención primaria, las puntuaciones más elevadas se registran en Extremadura (8,2), La Rioja (8,1) y Galicia (8,0), mientras que Madrid alcanza un 7,9, en línea con comunidades como Navarra y Murcia. En la valoración de la libre elección de médico especialista, Navarra lidera con un 8,4, seguida de La Rioja (8,1) y Extremadura (8,0), situándose Madrid en 7,9, al mismo nivel que Galicia. En el ámbito hospitalario, las puntuaciones más altas corresponden a Navarra (8,4), seguida de un grupo de comunidades con 8,0, entre ellas la Comunidad de Madrid y Galicia, lo que sitúa a Madrid entre las regiones con mejor valoración en este nivel asistencial.

En conjunto, los datos reflejan que la valoración de la libre elección sanitaria presenta niveles homogéneos entre comunidades autónomas, con diferencias moderadas según el nivel asistencial, y con Madrid situada de forma consistente en el grupo de regiones con valoraciones más altas, especialmente en el ámbito hospitalario.

Motivos de cambio

El estudio también analiza los motivos que llevan a los ciudadanos a ejercer la libre elección sanitaria. En el conjunto de España, el principal motivo para solicitar un cambio de profesional o centro sanitario es la búsqueda de un trato más humano y personalizado, que explica el 39% de los cambios realizados, seguido de la cercanía y facilidad de desplazamiento (30%) y de la rapidez en la atención (20%).

Desde una perspectiva hipotética, los ciudadanos señalan que ejercerían la libre elección principalmente por motivos relacionados con el trato humano (51%) y la rapidez en la atención (48%), seguidos de factores como la confianza en el profesional o la reputación del centro sanitario.

Este patrón se mantiene al analizar la prioridad principal a la hora de elegir profesional o centro sanitario, donde el trato humano y personalizado (22%) y la rapidez en la atención (20%) se sitúan como los factores más determinantes, por delante de otros aspectos, como la reputación asistencial o la cercanía.

En conjunto, los resultados reflejan que la decisión de cambiar de profesional o centro sanitario combina factores relacionales y operativos, en los que la calidad del trato y la accesibilidad a la atención configuran los principales ejes de la libre elección sanitaria.

Madrid, ejemplo de liderazgo

En este contexto, la Comunidad de Madrid se sitúa como una de las regiones donde la libre elección sanitaria presenta un mayor grado de consolidación, con niveles elevados de conocimiento y uso del derecho en los distintos niveles asistenciales. En atención primaria, el 71% de los madrileños conoce la posibilidad de elegir profesional sanitario y un 46% declara haber ejercido este derecho, mientras que en atención especializada y hospitalaria el uso alcanza el 26% y el 27%, respectivamente.

Este comportamiento refleja un modelo en el que la libre elección forma parte de la experiencia habitual del paciente, con un uso extendido especialmente en el ámbito de la atención primaria. Entre quienes ejercen este derecho, los principales motivos de cambio están relacionados con la búsqueda de una atención más personalizada (33%) y una mayor rapidez asistencial (31%), seguidos de factores como la cercanía o la reputación del centro.

Asimismo, el ejercicio de la libre elección se vincula a la experiencia derivada del cambio de profesional o centro sanitario, especialmente en atención especializada y hospitalaria, donde este derecho se ejerce con mayor frecuencia.

Al mismo tiempo, Bravo indicó que "las preferencias de los pacientes sitúan a la Fundación Jiménez Díaz, al Hospital Gregorio Marañón y al Hospital Rey Juan Carlos como los centros más solicitados por los madrileños cuando ejercen su derecho de libre elección sanitaria”.

Desde una perspectiva potencial, en un escenario de cambio futuro, la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Universitario La Paz y el Hospital General Universitario Gregorio Marañón destacan como los centros que más ciudadanos elegirían, reflejando su posicionamiento dentro del sistema sanitario madrileño.

Los datos muestran que la libre elección sanitaria en la Comunidad de Madrid presenta niveles elevados de conocimiento y uso, especialmente en atención primaria, y que este ejercicio se vincula a la experiencia percibida por los pacientes tras el cambio de profesional o centro sanitario.

Sobre el estudio

El estudio se basa en 6.000 entrevistas a ciudadanos mayores de 18 años usuarios de la sanidad pública, realizadas entre el 29 de enero y el 17 de febrero de 2026 en todas las Comunidades y Ciudades Autónomas.

Noticias relacionadas

La muestra incluye 1.000 entrevistas en la Comunidad de Madrid, con ponderación demográfica y territorial. El margen de error es de ±1,39% para el total de la muestra y ±2,38% para la muestra de Madrid, bajo el supuesto de máxima incertidumbre (p=q=0,5) y un nivel de confianza del 95,5%.