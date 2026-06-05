Madrid tiene mejores listas de espera en grandes especialidades quirúrgicas que la media nacional

La Comunidad de Madrid cuenta con mejores listas de espera en las grandes especialidades quirúrgicas, puesto que en traumatología opera en 83 días menos que la media nacional, en oftalmología lo hace en 33 días menos y en cirugía general y del aparato digestivo lo consigue en 69 menos.

El análisis de los últimos datos del Sistema de Información sobre Listas de Espera (SISLE) que elabora el Ministerio de Sanidad sitúa a la Comunidad de Madrid en una posición diferencial, pues destaca por realizar más intervenciones y por hacerlas antes. El tiempo medio de espera quirúrgica en Madrid se sitúa en 50 días, frente a los 121 días de media nacional. Esto supone operar en 71 menos que el conjunto del sistema.

Aún más significativo es que el porcentaje de pacientes que superan los seis meses de espera que en Madrid apenas alcanza el 0,8%, frente al 21,6% del conjunto nacional. Es decir, la lista de espera prolongada —la que más impacto tiene en la calidad de vida del paciente— es bastante residual en esta región.

Estos datos contrastan con la capacidad real de respuesta sanitaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), que refleja un cuello de botella de las listas de espera en determinadas áreas. En concreto, traumatología cuenta con 200.584 pacientes pendientes de intervención; oftalmología, con 172.974; cirugía general y del aparato digestivo, con 149.749; y urología, con 75.086, encabezan la presión asistencial en España.

Menos espera en traumatología

En traumatología, una de las especialidades más demandadas y con mayor complejidad organizativa, el tiempo medio de espera en el conjunto del SNS alcanza los 137 días, mientras que en Madrid se reduce a 54, lo que supone 83 días menos. La distancia se amplía si se compara con otras comunidades, pues en Andalucía la espera asciende a 187 días y en Cataluña a 154.

La situación es similar en oftalmología, donde Madrid registra un tiempo medio de espera de 44 días, frente a los 77 días del conjunto del SNS, lo que supone una diferencia de más de un mes. La agilidad en la resolución de los procesos que afectan a la visión resulta especialmente relevante, ya que influye de forma directa en la autonomía y la calidad de vida de los pacientes.

En cirugía general y del aparato digestivo, otra de las áreas estructurales del sistema, la diferencia vuelve a ser significativa: 44 días en Madrid frente a 113 en el conjunto nacional (69 menos). Lo mismo ocurre en Urología, donde la espera media es de 74 días menos (48 días en la comunidad madrileña frente a los 122 del SNS).

Los datos de los llamados procesos quirúrgicos seleccionados —que incluyen intervenciones frecuentes como cataratas, prótesis de cadera o hernias— refuerzan la misma idea. En este grupo, el tiempo medio de espera en Madrid es de 47 días, frente a los 93 del conjunto del SNS, mientras que el porcentaje de pacientes con más de seis meses en lista se sitúa en el 0,4%, muy lejos del 13% nacional.

La ventaja de Madrid

La eficacia de la red hospitalaria madrileña y su modelo de gestión de colaboración público-privada permite que algunos centros, no solo rebajen los tiempos de la media nacional sino también la de la propia comunidad en las especialidades más tensionadas. Según los últimos datos de abril del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (FJD), buque insignia del modelo de gestión mixta, presenta demoras muy reducidas en las especialidades de Traumatología: 24,29 días; Oftalmología: 13,3; o cirugía general y del Aparato Digestivo: 8,3. Por último, en Urología la espera en la FJD es de 8,4 días.

El mismo patrón se observa en otros hospitales de gestión público-privada como el Hospital General de Villalba o el Hospital Rey Juan Carlos. En el de Villalba se puede acceder a una operación de Oftalmología en 5,08 días; de Urología en 5,88; a una Cirugía General y del Aparato digestivo en 8,22 días y a una intervención de Traumatología en 15,29. En el rey Juan Carlos tan solo se tarda 3,53 días en acceder a una Cirugía General y del Aparato Digestivo; 10,78 días para Traumatología quirúrgica; 14,1 para Urología y 17 para Oftalmología.

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Estos tres hospitales, junto con el Hospital Universitario Infanta Elena —también de gestión mixta—, son los cuatro centros que registran los menores tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas de toda la red madrileña. El Hospital Universitario General de Villalba encabeza la clasificación con una demora media de 11,13 días, seguido por el Hospital Universitario Rey Juan Carlos con 15,24 días, la FJD en tercer lugar —y el primero entre los de alta complejidad— con 18,42 días; y en cuarto lugar el Hospital Universitario Infanta Elena, con 23,41 días.