Más de 1.700 pacientes y familiares se suman a una nueva edición de ‘El Día de los Imparables’ de la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia

El pasado sábado 13 de junio, más de 1.700 pacientes de toda España y sus familiares se han sumado al Día de los Imparables, en su edición número 15, de la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia. Esta acción representa el pistoletazo de salida de una semana muy especial: la Semana Europea contra la Leucemia, que cada año se celebra entre el 21 y el 28 de junio. La Fundación Josep Carreras ha organizado el acto central, un evento híbrido, en el Museo Guggenheim de Bilbao al que han asistido casi 200 personas. Varios pacientes, con su testimonio, junto al personal de la Fundación, han expuesto las líneas de trabajo de la entidad:

la búsqueda de donantes para pacientes que necesitan un trasplante y no disponen de un familiar compatible mediante el Programa REDMO (Registro de Donantes de Médula Ósea), creado por el tenor Josep Carreras y gestionado por la fundación que lleva su nombre;

el apoyo a la investigación científica, mayoritariamente llevada a cabo desde el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras;

la orientación médica y social al paciente y a su familia a través del Programa de Experiencia del Paciente

y los alojamientos de acogida para pacientes de escasos recursos económicos que están en tratamiento y tienen que pasar largas temporadas lejos de casa. En este contexto, la Fundación también ha destacado algunos de sus logros más recientes: cuenta con una comunidad de más de 160.000 socios que respalda de forma sostenida su labor, ha registrado a más de 529.000 donantes de médula ósea a través del REDMO, ha gestionado más de 16.000 trasplantes de médula ósea y ha impulsado nuevos ensayos clínicos que permiten ofrecer alternativas terapéuticas innovadoras a los pacientes. El acto ha terminado con un vídeo del tenor.

Josep Carreras, fundador y presidente de la Fundación, que se ha dirigido a las personas asistentes con un mensaje esperanzador y con un resumen de los últimos hitos conseguidos por la Fundación gracias a toda la comunidad de su alrededor formada por pacientes, familias, donantes de medula, personal médico y científico, y socios a la que une un mismo objetivo: vencer a la leucemia y acompañar a quienes conviven con ella.

Se han registrado más de 270 iniciativas solidarias

Este día se ha consolidado, después de quince años, como la principal iniciativa de movilización de la comunidad vinculada a la Fundación. Año tras año, centenares de personas se suman a ella en todo el Estado con acciones presenciales y online, y convierten esta jornada en un gran movimiento colectivo de apoyo a pacientes y familiares. Este año, se han organizado 272 iniciativas solidarias en distintas ciudades españolas, distribuidas entre este fin de semana coincidiendo con el Día de los Imparables y las que tendrán lugar durante la Semana Europea Contra la Leucemia. De las que tienen lugar este fin de semana, destacan los estands informativos y las iniciativas de sensibilización, entre las que se encuentra una de las novedades de esta edición: la Fundación propuso compartir testimonios personales en la calle a través de un folleto personal digitalizado que se podía imprimir y distribuir hoy sábado con la historia de cada persona (sea paciente o donante de médula). Se distribuirán 178 folletos con historias personales. Además, con motivo del Día de los Imparables, también se han registrado acciones solidarias impulsadas por amigos y amigas, por compañeros de trabajo y en entornos como escuelas o asociaciones: la fiesta solidaria organizada por la Fundación Acaye, en Sevilla; la jornada benéfica celebrada en el Hostal Mar y Huerta de Ibiza; o la 19ª Cursa del Foc de Olesa de Montserrat (Barcelona). El color naranja ilumina edificios emblemáticos en Bilbao y en toda España Como en ediciones anteriores, la Fundación Josep Carreras ha hecho un llamamiento para teñir de naranja edificios de toda España. Han respondido al llamamiento, no solo la ciudad de Bilbao, sino también las principales ciudades de España. La pasada noche, Bilbao ha iluminado de naranja el Teatro Arrriaga y tres fuentes: la de la Pérgola del Parque de Doña Casilda Iturrizar, la de la Plaza Federico Moyua y la de Juan de Garay. Y, en el resto de España, ha respondido al llamamiento las principales ciudades que iluminarán de naranja sus edificios más emblemáticos, más de 50 en total, éstos ya durante la Semana Europea contra la Leucemia. Algunos de ellos serán:

Barcelona: la Casa Batlló, el Palau de la Música Catalana, el Gran Teatre del Liceu, la Pedrera, el recinto modernista de Sant Pau o el Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

Catalunya: el edificio de la Capitanía del puerto de Badalona; los ayuntamientos de Hospitalet de Llobregat, de Terrassa, de Vila-seca, de Lleida, de Maçanet de la Selva, de Solsona, de Matadepera, de Òdena, de Premià de Dalt, de Guissona, de Manresa, de Calonge i Sant Antoni, de Sant Cugat i de Castelló d’Empúries; el castillo de Begur y la iglesia de Esclanyà, o la fachada del Monasterio de Sant Feliu de Guíxols.

Baleares: el castillo de Bellver de Palma de Mallorca, el Palau Reial de Palma, o los hospitales de Manacor, de Inca y de Son Llàtzer

Canarias: el faro del Auditorio Alfredo Kraus o el cabildo de Gran Canaria.

Madrid: las fuentes de Cibeles y de Neptuno, el Edificio Castellana 77 o el Teatro Real.

Sevilla: la fuente de la plaza de Don Juan de Austria

Valencia: la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Hemisférico, museo y palacio)

La Coruña: la fuente de Cuatro Caminos.

Gijón: el ayuntamiento.

Málaga: el castillo Sohail de Fuengirola.

Murcia: la estación Murcia del Carmen.

Pamplona: el ayuntamiento.

Salamanca: la fuente de la Puerta de Zamora.

La Rioja: el Museo Würth.

Zaragoza: Feria, Palacio de Congresos.

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Esta acción simbólica quiere contribuir a dar visibilidad a la causa y a sumar complicidades institucionales y ciudadanas a la lucha contra la leucemia y otros cánceres de la sangre. “El Dia de los Imparables” ya forma parte del compromiso de la Fundación Josep Carreras para avanzar en la investigación científica, fomentar la donación de médula ósea y ofrecer apoyo integral a pacientes y a sus familias. Con iniciativas como esta, la Fundación refuerza su mensaje: no parar hasta lograr que la leucemia sea una enfermedad 100 % curable.